Общество

вчера, 18:14

Все липецкие родители успешно справились с ЕГЭ

5 957
#ЕГЭ #образование
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"Неуд" не получил никто.

Напомним, 20 февраля в Липецкой области прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Стали известны её результаты.

Пробный экзамен проводился по русскому языку. Как сообщили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, все участники акции справились с испытанием.

- Акция проводилась в соответствии Порядком проведения ЕГЭ, - отметили в пресс-службе. - В виду этого результаты ЕГЭ, которые писали родители, также, как и результаты ЕГЭ выпускников, являются индивидуальным достижением и не подлежат официальному опубликованию.

Работы родителей оценивались не по 100-балльной, а по 10-балльной шкале. Но, как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования, "неуд" не получил никто - а ЕГЭ сдавали более 40 родителей.

- Также стоит отметить, о недопустимости оперирования таким показателем как «средний балл» выпускников, - отмечают в пресс-службе. - Средний балл выпускников не может отражать какие-либо показатели или тенденции в виду того, что способности и знания у каждого экзаменуемого разные и результаты их ЕГЭ ­– это индивидуальный показатель знаний конкретного выпускника. Напомним, что во избежание административного влияния на результаты ЕГЭ, а также возможных фальсификаций результатов ЕГЭ, создание рейтингов учителей, школ и муниципалитетов, регионов по итогам ЕГЭ недопустимо. В виду чего из перечня показателей оценки эффективности деятельности губернаторов исключен пункт о региональных результатах ЕГЭ. Кроме того, из показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов исключен показатель доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике.

Фото deptno.lipetsk.ru
5 957
#ЕГЭ #образование
1

Комментарии (5)

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Очередной

вчера, 22:27
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АУЕ ЛХВС

вчера, 22:25
Конь Юлий из Новгорода, У меня на работе из 2ух слов 5 ошибок делают...90% работников.
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Александр

вчера, 21:26
Да ладно что там сложного в этом ЕГЭ ? Все ноют потому что раньше в школе как нибудь а в универе бабла дашь и поступил .
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Конь Юлий из Новгорода

вчера, 20:49
Заказуха! 75 процентов Липецких родителей не сдадут ЕГЭ, и это факт не оспаримый! Люди парятся с задачками для начальной школы а тут новость)) не смешите мои подковы!
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Ольга

вчера, 20:18
Родители, отпишитесь пожалуста , сложно было?
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