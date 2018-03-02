Все липецкие родители успешно справились с ЕГЭ

"Неуд" не получил никто.

Напомним, 20 февраля в Липецкой области прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Стали известны её результаты.



Пробный экзамен проводился по русскому языку. Как сообщили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, все участники акции справились с испытанием.



- Акция проводилась в соответствии Порядком проведения ЕГЭ, - отметили в пресс-службе. - В виду этого результаты ЕГЭ, которые писали родители, также, как и результаты ЕГЭ выпускников, являются индивидуальным достижением и не подлежат официальному опубликованию.



Работы родителей оценивались не по 100-балльной, а по 10-балльной шкале. Но, как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования, "неуд" не получил никто - а ЕГЭ сдавали более 40 родителей.



- Также стоит отметить, о недопустимости оперирования таким показателем как «средний балл» выпускников, - отмечают в пресс-службе. - Средний балл выпускников не может отражать какие-либо показатели или тенденции в виду того, что способности и знания у каждого экзаменуемого разные и результаты их ЕГЭ ­– это индивидуальный показатель знаний конкретного выпускника. Напомним, что во избежание административного влияния на результаты ЕГЭ, а также возможных фальсификаций результатов ЕГЭ, создание рейтингов учителей, школ и муниципалитетов, регионов по итогам ЕГЭ недопустимо. В виду чего из перечня показателей оценки эффективности деятельности губернаторов исключен пункт о региональных результатах ЕГЭ. Кроме того, из показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов исключен показатель доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике.



Фото deptno.lipetsk.ru