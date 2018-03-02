Погода в Липецке

вчера, 16:58

Морозы в Липецкой области ослабевают

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#мороз
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Морозы в Липецкой области ослабевают

В ближайшие двое суток под влиянием южного циклона в Липецкой области ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель, на дорогах скользко. 

А уже 4 марта Липецкая область окажется в центре этого циклона. Ожидается умеренный, местами сильный снег. Среднесуточные температуры воздуха 2 и 3 марта составят 10-12 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы, лишь 4 марта среднесуточные температуры приблизятся к климатической норме и составят 6-7 градусов мороза. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, ночью умеренный снег и метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный 6-11 м/сек., ночью порывы местами могут достигать 16 м/сек. Температура ночью -11 -16 градусов, днем от 5 до 10 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов мороза. 

Самым теплым день 2 марта в Липецке был в 2002 году: +6 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2011 году — 28 градусов мороза.

 

 

1676
#мороз
1

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