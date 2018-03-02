Липецк вошёл в число 37 регионов-участников проекта «Театральная Россия»

Федеральный проект реализуется при поддержке Министерства культуры и Министерства образования.

12 марта на сцене Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого состоится премьера спектакля «Тургенев. Сегодня!», созданного режиссером Глебом Черепановым в рамках проекта "Театральная Россия".



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в спектакле, где главным героем станет сам Тургенев, зрители увидят, как из мальчика, росшего в глуши под надзором суровой матери, рождается великий автор, представитель русской литературы в Европе.



«Тургенев. Сегодня!» - это спектакль-посвящение писателю в канун его 200-летнего юбилея. В спектакле участвуют ведущие актёры и актрисы московских театров: Любовь Руденко, Анатолий Руденко, Андрей Болсунов, Елена Дудина, Джульетта Геринг, Денис Дёмин, Анастасия Спектор, Василиса Кузьмина и выпускники Московской театральной школы Олега Табакова.



Пьеса была написана драматургом Марией Виткиной на основе произведений, воспоминаний, писем И.С. Тургенева, а также воспоминаний его семьи, друзей, коллег и современников.



Спектакль уже прошел на ведущих театральных площадках Москвы и Калуги. После просмотра состоится встреча с творческой группой, на которой можно будет обсудить спектакль, высказать своё мнение, задать волнующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.



Федеральный проект «Театральная Россия» реализуется благотворительным фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО. В основе проекта лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе, в режиме прямой трансляции и записи. На данный момент в проекте участвуют 37 регионов России.



Театрами-партнёрами проекта являются МХТ им. Чехова, Московский театр «Современник», Государственный академический театр имени Вахтангова, БДТ имени Товстоногова и другие известные российские театры.