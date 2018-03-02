Общество

вчера, 16:42

140 жителей Липецкой области привлечены к ответственности за перекуры

20 1761
#Табак #курение #Роспотребнадзор.
1
140 жителей Липецкой области привлечены к ответственности за перекуры

Всего на нарушителей антитабачного законодательства в прошлом году составлено 300 протоколов.

141 протокол за курение в неположенных местах, в том числе на рабочем месте, был составлен в Липецкой области в прошлом году, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

23 жителя Липецкой области привлечены к ответственности за курение на детских площадках. Кроме того, 80 человек ответят за то, что курили даже в местах, оборудованных специальным знаком, что курение запрещено.

50 протоколов составлено и на нарушителей правил торговли табаком, в том числе – за продажу табачных изделий несовершеннолетним.

Фото ru.tsn.ua

20 1761
#Табак #курение #Роспотребнадзор.
1

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

курильщик

сегодня, 02:00
курю 25 лет с раннего детства. подскажите как эффективно бросить курить; что поможет?
ответить

ну конечно

сегодня, 01:51
самая главная проблема в стране курение, других нет.
ответить

Том

вчера, 23:56
Житель, можно а авто курить. Не лги.
ответить

кстати

вчера, 22:47
по закону за курение в подъезде можно писать жалобу - это уже давно штрафуется. реально достали - курят, бычки, плюются - зато на культуру 5 миллиардов
ответить

Волонтер

вчера, 22:33
Житель, извини, сказать не могу. Лечусь у него.
ответить

Житель

вчера, 21:48
Волонтер , фамилия врача и номер кабинета скажи. Зайду к нему пообщаюсь.
ответить

Царство идиотов

вчера, 20:57
Курение-без сомнения вредная фигня,по себе знаю-бросил в октябре,но курить до сих пор охота,аж челюсти сводит!Терплю пока.Но вот такие методы как менты-это глупость и ущербность власти.Не нужно изобретать велик-нужно посмотреть как с этим борются в "гейских" странах.А у нас все запреты,штрафы,зона скоро будет... А ПРЯНИК для населения какой?Лично я начал в свое время курить еще в армии-жрать меньше хотелось и спать.Сегодняшняя ситуация в стране с бесконечным ростом цен способствует тому,что скоро наверно опять курить начну,а можети прибухивать.На хорошее-денег нет,не говоря уже про свалить отсюда.Покупать всякие пластыри от курения или таблетки-дорого.Каков вывод????
ответить

гость

вчера, 20:31
молодец правильно
ответить

Эх..

вчера, 19:51
Тут недавно кино про Знатоков и Штирлица показывали... Ребята бы из зоны не вылезали за такие страшнейшие нарушения то!!!
ответить

эрика

вчера, 19:39
скоро и за перепихи по скорому в офисе штрафовать начнут,,,как дальше жить
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Эколого-познавательный туризм собираются развивать в 26 парках Липецкой области
#экология #туризм #парк
6
Эколого-познавательный туризм собираются развивать в 26 парках Липецкой области

вчера, 22:15

Общество
В Задонском районе развесили почти тысячу скворечников
#экология #скворечник
3
В Задонском районе развесили почти тысячу скворечников

вчера, 22:06

Общество
Доступность детских садов для детей до 3 лет достигла 90,6%
#образование
1
Доступность детских садов для детей до 3 лет достигла 90,6%

вчера, 21:44

Общество
В Липецкой области подорожали капуста, картофель и морковь
#торговля #цены
11
В Липецкой области подорожали капуста, картофель и морковь

вчера, 19:47

Общество
В Липецке наступила «Литературная весна»
#образование
3
В Липецке наступила «Литературная весна»

вчера, 19:30

Общество
Все липецкие родители успешно справились с ЕГЭ
#ЕГЭ #образование
5
Все липецкие родители успешно справились с ЕГЭ

вчера, 18:14

Общество