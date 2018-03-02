140 жителей Липецкой области привлечены к ответственности за перекуры

Всего на нарушителей антитабачного законодательства в прошлом году составлено 300 протоколов.

141 протокол за курение в неположенных местах, в том числе на рабочем месте, был составлен в Липецкой области в прошлом году, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

23 жителя Липецкой области привлечены к ответственности за курение на детских площадках. Кроме того, 80 человек ответят за то, что курили даже в местах, оборудованных специальным знаком, что курение запрещено.

50 протоколов составлено и на нарушителей правил торговли табаком, в том числе – за продажу табачных изделий несовершеннолетним.



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