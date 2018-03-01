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47 минут назад

Белоруссия ответит России на ограничения поставок молока‍

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#Белоруссия #Россия #молоко #ограничение поставок
Белоруссия ответит России на ограничения поставок молока‍

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Михаилом Русым обсудил ситуацию с поставками белорусского молока в Россию.

Белоруссия предпримет меры в ответ на вводимые Россией ограничения поставок продовольствия из республики, завил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем», — приводит ТАСС заявление Лукашенко на встрече с вице-премьером правительства Михаилом Русым.

Лукашенко заявил со ссылкой на белорусские спецслужбы, что РФ якобы завезла сухое молоко из Новой Зеландии, образовались его излишки, которые теперь распродаются по более высоким ценам. Поэтому, по словам Лукашенко, Москва начинает «нас придерживать, пока реализуют то молоко».

Лукашенко также заявил, что готов продать России белорусское молоко только по той цене, которую Минск считает нужной.

Ранее сообщалось, что введение запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию перенесено на 18:00 6 марта.

Запрет на ввоз из Белоруссии в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции должен был вступить в силу в понедельник, 26 февраля.

Причина введения ограничительных мер — «повторяющиеся нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ».
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#Белоруссия #Россия #молоко #ограничение поставок

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