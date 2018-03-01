От передозировки героином в Липецкой области умерли 39 человек

Также зарегистрирован 41 случай психозов, вызванных приемом новых наркотиков.

Сегодня, 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.



Как сообщает заведующая отделением профилактики Липецкого областного наркологического диспансера Наталья Пашкевич, в Липецкой области от передозировки героином в 2017 году умерло 39 человек.



Спектр веществ, доступных на рынке наркотиков, значительно расширился, появились синтетические каннабиноиды, т.н. «спайсы». Употребление синтетической конопли, примером которой является «спайс», сопряжено с серьезными проблемами для здоровья (от трудностей с дыханием до психотических эпизодов). Хотя последствия долгосрочного регулярного употребления этого наркотика еще недостаточно хорошо изучены, эксперты считают, что синтетическая конопля потенциально способна запускать развитие или вызывать рецидив уже имеющейся психической болезни, особенно если в семье были случаи психических расстройств. Наркотические психозы, протекающие по типу шизофренических, достаточно трудно поддаются лечению и могут привести к полному распаду личности. Но, несмотря на хорошо известные негативные стороны применения, наркотик продолжает пользоваться спросом.



В Липецкой области за 2017 год зарегистрирован 41 случай психозов, вызванных приемом новых наркотиков.



Ежегодно в Липецкой области проходит социологический опрос, посвященный проблеме потребления наркотиков. По данным социологического исследования, количество наркопотребителей в Липецкой области несколько снизилось (с 2,6% в 2015 году до 1,4% в 2017 году). Пик заболеваемости приходится на возраст 18-24 и 25-29 лет.



Тесно связанная с наркологической ситуацией заболеваемость ВИЧ-инфекцией также показывает положительную динамику; в 2017 году первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 6,8%.



В подростковой среде в 2017 году получило широкое распространение вдыхание пропан-бутановой смеси для зажигалок. Зажигалки не запрещены, стоят недорого – возникает иллюзия безопасности их применения. Однако о безопасности здесь говорить не приходится. Только за осень 2017 года несколько подростков погибло от этой «забавы».