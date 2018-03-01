В Липецкой области работают 303 народные дружины

С участием дружинников раскрыта 753 преступления.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в 2017 году на территории региона оказывали содействие сотрудникам полиции в обеспечении правопорядка 303 дружины, в том числе 2 казачьи, общей численностью 3066 человек, из них 68 казаков.



Непосредственно с участием общественности в отчетном периоде раскрыто 753 преступления, пресечено 2301 административное правонарушение, задержано 1497 правонарушителей и 143 преступника.



Закон Липецкой области от 29 апреля 2015 года № 405-ОЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Липецкой области» установил следующие гарантии социальной защиты народных дружинников и членов их семей: денежное вознаграждение за спасение людей во время проведения мероприятий по охране общественного порядка в размере 10 тыс. рублей (в рамках государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области», утвержденной постановлением администрации области от 22 октября 2013 года № 474, предусмотрены поощрительные выплаты в сфере обеспечения общественной безопасности населения); предоставление детям школьного возраста народных дружинников, спасших людей во время проведения мероприятий по охране общественного порядка, а также погибших в период исполнения обязанностей народного дружинника либо умерших после прекращения исполнения обязанностей народного дружинника вследствие ранения (контузии) и (или) заболевания, полученных в период исполнения обязанностей народного дружинника, а также получивших в связи с исполнением обязанностей народного дружинника телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшей деятельности народного дружинника, бесплатных путевок в оздоровительные лагеря в каникулярное время; единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей каждому члену семьи народного дружинника в случае его гибели при исполнении обязанностей народного дружинника.



В рамках дополнительного стимулирования решен вопрос о бесплатном посещении народными дружинниками плавательного бассейна в Добровском, Добринском, Задонском и Лев Толстовском районах.



В Чаплыгинском районе добровольным народным дружинникам предоставляют до 10 дополнительных неоплачиваемых дней к отпуску.

Для привлечения граждан к охране общественного порядка администрацией г. Ельца предоставляются дружинникам следующие льготы: бесплатное посещение бассейна, ледового дворца и бани, а также бесплатный проезд на общественном транспорте.



В Усманском районе был проведен смотр-конкурс на звание «Лучшая народная дружина Усманского района». По итогам конкурса 3 дружинам вручены дипломы администрации района, одной – благодарность. Кроме того, администрация г. Усмани по итогам работы за 2016 год наградила 7 дружин денежными премиями по 10 тыс. рублей.



На территории Липецка по инициативе руководства Липецкой городской энергети¬ческой кампании 38 человек, входящие в состав добровольной народной дружины «Энергетик» застрахованы за счет средств компании на период их участия в проводимых органами внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка.



Фото uao-lipetsk.ru