Общество

сегодня, 13:51

В Липецкой области работают 303 народные дружины

9 557
#дружина #полиция #ДНД
1

С участием дружинников раскрыта 753 преступления.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в 2017 году на территории региона оказывали содействие сотрудникам полиции в обеспечении правопорядка 303 дружины, в том числе 2 казачьи, общей численностью 3066 человек, из них 68 казаков.

Непосредственно с участием общественности в отчетном периоде раскрыто 753 преступления, пресечено 2301 административное правонарушение, задержано 1497 правонарушителей и 143 преступника.

Закон Липецкой области от 29 апреля 2015 года № 405-ОЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Липецкой области» установил следующие гарантии социальной защиты народных дружинников и членов их семей: денежное вознаграждение за спасение людей во время проведения мероприятий по охране общественного порядка в размере 10 тыс. рублей (в рамках государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области», утвержденной постановлением администрации области от 22 октября 2013 года № 474, предусмотрены поощрительные выплаты в сфере обеспечения общественной безопасности населения); предоставление детям школьного возраста народных дружинников, спасших людей во время проведения мероприятий по охране общественного порядка, а также погибших в период исполнения обязанностей народного дружинника либо умерших после прекращения исполнения обязанностей народного дружинника вследствие ранения (контузии) и (или) заболевания, полученных в период исполнения обязанностей народного дружинника, а также получивших в связи с исполнением обязанностей народного дружинника телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшей деятельности народного дружинника, бесплатных путевок в оздоровительные лагеря в каникулярное время; единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей каждому члену семьи народного дружинника в случае его гибели при исполнении обязанностей народного дружинника.

В рамках дополнительного стимулирования решен вопрос о бесплатном посещении народными дружинниками плавательного бассейна в Добровском, Добринском, Задонском и Лев Толстовском районах.

В Чаплыгинском районе добровольным народным дружинникам предоставляют до 10 дополнительных неоплачиваемых дней к отпуску.
Для привлечения граждан к охране общественного порядка администрацией г. Ельца предоставляются дружинникам следующие льготы: бесплатное посещение бассейна, ледового дворца и бани, а также бесплатный проезд на общественном транспорте.

В Усманском районе был проведен смотр-конкурс на звание «Лучшая народная дружина Усманского района». По итогам конкурса 3 дружинам вручены дипломы администрации района, одной – благодарность. Кроме того, администрация г. Усмани по итогам работы за 2016 год наградила 7 дружин денежными премиями по 10 тыс. рублей.

На территории Липецка по инициативе руководства Липецкой городской энергети¬ческой кампании 38 человек, входящие в состав добровольной народной дружины «Энергетик» застрахованы за счет средств компании на период их участия в проводимых органами внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка.

Фото uao-lipetsk.ru
9 557
#дружина #полиция #ДНД
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

днд

12 секунд назад
Житель, мы дежурим дома,а если что ставим подписи в ментовских бумажках.всем хорошо
ответить

чтобы ЗП получать,

2 минуты назад
а полиция тады, а потом по льготке- на пенззию
ответить

222

19 минут назад
Где оин АУ. Людей подростки на улицах избивают, никто внимания не обращает.
ответить

гостья

40 минут назад
а подскажите места, где они дежурят? на праздновании дня города?
ответить

Житель

42 минуты назад
Я не видел ни одного дружинника. Видимо они дежурят у вас на бумаге.
ответить

Гость

52 минуты назад
Этому городу нужен шериф
ответить

а полиция тады

сегодня, 14:48
зачем?
ответить

Ванька

сегодня, 14:44
Че то не видно их работу , молодежь людей бьёт , одна ложь кругом !
ответить

снова

сегодня, 14:36
Показуха и приписки
ответить

Калдырь

сегодня, 14:19
Только в липецке для дружинников нет льгот. Да и тружеников на улицах города не видно. Наверное они только на бумаге.
ответить

Еще в рубрике

Движение через переезд в районе улица Ладыгина будет временно ограничено
#дорожные работы
Движение через переезд в районе улица Ладыгина будет временно ограничено

46 минут назад

Общество
Липецкий технопарк возглавила Екатерина Демидова
#технопарк
8
Липецкий технопарк возглавила Екатерина Демидова

52 минуты назад

Общество
С 3 марта на кольце площади Танкистов изменится схема дорожного движения
#дорожное движение
21
С 3 марта на кольце площади Танкистов изменится схема дорожного движения

сегодня, 14:08

Общество
«Пропишите нас!», «Не выселяйте нас!»
#жилье #митинг
28
«Пропишите нас!», «Не выселяйте нас!»

сегодня, 11:51

Общество
Полицейские задержали мошенницу, находившуюся в розыске два года
#мошенничество
1
Полицейские задержали мошенницу, находившуюся в розыске два года

сегодня, 11:27

Общество
В Липецкой области с начала года от отравления угарным газом пострадали семь человек
#газ
2
В Липецкой области с начала года от отравления угарным газом пострадали семь человек

сегодня, 11:09

Общество