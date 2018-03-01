В России

сегодня, 13:19

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию

1 279
#послание Федеральному собранию
Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашение 24-го в новейшей истории России послания Федеральному собранию.

В России будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, - заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

"Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна", — сказал Путин. Это, по его словам, прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России, - передает РИА-Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что послание Путина Федеральному собранию охватывает широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики. Президент уделил большое внимание и экономике, и социальным вопросам, и внутренней политике.

 "Для устойчивого роста экономики надо обеспечить рост инвестиций до 25-27% ВВП", - добавил глава государства.

 "При этом доля государства в экономике должна постепенно снижаться", - отметил президент.

"Государство должно энергично продавать активы, перешедшие под его контроль при оздоровлении банковской системы", - считает Путин.

Послание проходит в центральном выставочном зале «Манеж».

В 2016 году длительность выступления составила 1 час 8 минут.
1 279
#послание Федеральному собранию

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

сегодня, 14:52
Вся речь - "Надо сделать, надо сделать..." А что мешало это сделать за прошедшие 18 лет у власти?
ответить

Еще в рубрике

Производство лекарств в России увеличилось благодаря импортозамещению
#лекарства
Производство лекарств в России увеличилось благодаря импортозамещению

42 минуты назад

В России
В Минздраве рассказали о введении тестирования на наркотики на работе
#наркотики
В Минздраве рассказали о введении тестирования на наркотики на работе

44 минуты назад

В России
Путин завершил послание Федеральному собранию
#Путин #послание Федеральному собранию
Путин завершил послание Федеральному собранию

53 минуты назад

В России
Пропавшего у перевала Дятлова уральского туриста нашел охотник
#Перевал Дятлова #пропавший турист
Пропавшего у перевала Дятлова уральского туриста нашел охотник

сегодня, 11:05

В России
В подмосковном Раменском 11 человек пострадали и двое погибли при взрыве газа в жилом доме
#Взрыв газа #Раменское #пожар
В подмосковном Раменском 11 человек пострадали и двое погибли при взрыве газа в жилом доме

сегодня, 10:59

В России
«Газпром» опротестует решение о выплате $2,56 млрд «Нафтогазу»
#Газпром #Нафтогаз #Россия
«Газпром» опротестует решение о выплате $2,56 млрд «Нафтогазу»

сегодня, 10:55

В России