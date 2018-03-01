В России
сегодня, 13:19
Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин начал оглашение 24-го в новейшей истории России послания Федеральному собранию.
В России будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, - заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
"Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна", — сказал Путин. Это, по его словам, прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России, - передает РИА-Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что послание Путина Федеральному собранию охватывает широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики. Президент уделил большое внимание и экономике, и социальным вопросам, и внутренней политике.
"Для устойчивого роста экономики надо обеспечить рост инвестиций до 25-27% ВВП", - добавил глава государства.
"При этом доля государства в экономике должна постепенно снижаться", - отметил президент.
"Государство должно энергично продавать активы, перешедшие под его контроль при оздоровлении банковской системы", - считает Путин.
Послание проходит в центральном выставочном зале «Манеж».
В 2016 году длительность выступления составила 1 час 8 минут.
"Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна", — сказал Путин. Это, по его словам, прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России, - передает РИА-Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что послание Путина Федеральному собранию охватывает широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики. Президент уделил большое внимание и экономике, и социальным вопросам, и внутренней политике.
"Для устойчивого роста экономики надо обеспечить рост инвестиций до 25-27% ВВП", - добавил глава государства.
"При этом доля государства в экономике должна постепенно снижаться", - отметил президент.
"Государство должно энергично продавать активы, перешедшие под его контроль при оздоровлении банковской системы", - считает Путин.
Послание проходит в центральном выставочном зале «Манеж».
В 2016 году длительность выступления составила 1 час 8 минут.
Липчанин