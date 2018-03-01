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Умер актер знаменитого мексиканского сериала «Богатые тоже плачут»

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#Смерть #актер #«Богатые тоже плачут» #сериал
Умер актер знаменитого мексиканского сериала «Богатые тоже плачут»

В Мексике на 82-м году жизни скончался исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут» Рохелио Герра.

В Мексике на 82-м году жизни скончался актер театра, кино, телевидения, актер дубляжа Рохелио Герра, зрителю в первую очередь памятный по главной мужской роли - Луис Альберто (…Сальватьерра Исагирре) - в "мыльной опере" "Богатые тоже плачут".

Информация об этом появилась сегодня в официальном Twitter Национальной ассоциации исполнителей. С выражением соболезнований близким усопшего.

Как позже было уточнено, Герра, который страдал от заболевания мозга, в последние годы не мог говорить и был практически парализован, умер от остановки сердца, - пишет "Российская газета".

Рохелио Герра родился в 1936 году. На экранах дебютировал в 1963-м и, обладая фактурной, мужественной внешностью, далее за год с места в карьер сразу снялся еще в шести фильмах и сериалах. Всего на счету артиста более 110 ролей.

Начиная с восьмидесятых, Герра несколько раз номинировался на национальную телепремию и как лучший главный герой, и как лучший отрицательный персонаж, но ни разу не побеждал.
"Богатые тоже плачут" (Los ricos también lloran) - сверхпопулярный мексиканский телесериал (248 эпизодов), выходивший в 1979-1980 годах. В том числе - в СССР, где стал вторым (после бразильской "Рабыни Изауры") латиноамериканским шоу, побывавшим на экранах нашего неискушенного зрителя.

Как и в случае с "Изаурой", имена персонажей шоу - Марианны (Вероника Кастро) и Луиса Альберто - стали в нашей стране нарицательными.
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#Смерть #актер #«Богатые тоже плачут» #сериал

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