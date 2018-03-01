За рулем иномарки, из-за преследования которой погиб автоинспектор, сидел 17-летний подросток

Автомобиль «Хендай» двигался со скоростью 180 км/ч.

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту гибели 31-летнего сотрудника полиции при исполнении служебного долга.По версии следствия, ночью 1 марта на 15 километре трассы «Липецк-Грязи» экипаж ДПС преследуя 17-летнего правонарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Хендай акцент» и двигавшегося со скоростью около 180 км/ч, совершил наезд на своего коллегу. Столкновение произошло в момент, когда старший лейтенант полиции вышел из патрульного автомобиля, припаркованного на обочине, и попытался с помощью жезла и свистка остановить автомобиль нарушителя. От полученных при столкновении травм полицейский скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, установлен несовершеннолетний водитель иномарки, а также её владелец. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, результаты которой помогут выяснить место и все обстоятельств наезда, ведутся допросы. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным GOROD48, машиной управлял сын владельца автомобиля, зарегистрированного в Усманском районе , но проживающего в поселке Матрыский. Именно там нашли брошенную машину. Автомобиль подросток взял без ведома отца.