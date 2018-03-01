сегодня, 13:00
За рулем иномарки, из-за преследования которой погиб автоинспектор, сидел 17-летний подросток
Автомобиль «Хендай» двигался со скоростью 180 км/ч.
По версии следствия, ночью 1 марта на 15 километре трассы «Липецк-Грязи» экипаж ДПС преследуя 17-летнего правонарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Хендай акцент» и двигавшегося со скоростью около 180 км/ч, совершил наезд на своего коллегу. Столкновение произошло в момент, когда старший лейтенант полиции вышел из патрульного автомобиля, припаркованного на обочине, и попытался с помощью жезла и свистка остановить автомобиль нарушителя. От полученных при столкновении травм полицейский скончался.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, установлен несовершеннолетний водитель иномарки, а также её владелец. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, результаты которой помогут выяснить место и все обстоятельств наезда, ведутся допросы. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным GOROD48, машиной управлял сын владельца автомобиля, зарегистрированного в Усманском районе, но проживающего в поселке Матрыский. Именно там нашли брошенную машину. Автомобиль подросток взял без ведома отца.
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