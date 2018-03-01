Происшествия

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За рулем иномарки, из-за преследования которой погиб автоинспектор, сидел 17-летний подросток

128 7620
#авария #ДТП
9
За рулем иномарки, из-за преследования которой погиб автоинспектор, сидел 17-летний подросток

Автомобиль «Хендай» двигался со скоростью 180 км/ч.

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту гибели 31-летнего сотрудника полиции при исполнении служебного долга.

По версии следствия, ночью 1 марта на 15 километре трассы «Липецк-Грязи» экипаж ДПС преследуя 17-летнего правонарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Хендай акцент» и двигавшегося со скоростью около 180 км/ч, совершил наезд на своего коллегу. Столкновение произошло в момент, когда старший лейтенант полиции вышел из патрульного автомобиля, припаркованного на обочине, и попытался с помощью жезла и свистка остановить автомобиль нарушителя. От полученных при столкновении травм полицейский скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, установлен несовершеннолетний водитель иномарки, а также её владелец. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, результаты которой помогут выяснить место и все обстоятельств наезда, ведутся допросы. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным GOROD48, машиной управлял сын владельца автомобиля,  зарегистрированного в Усманском районе, но проживающего в поселке Матрыский.  Именно там нашли брошенную машину. Автомобиль подросток взял без ведома отца.

128 7620
#авария #ДТП
9

Комментарии (129)

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гостья

12 секунд назад
Охохо ооо , это старая версия город48...опоздали вы уже....
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Баба Нюра

2 минуты назад
Во дела!!! Машин уже ТРИ.
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МестныйЯ

3 минуты назад
Охохо ооо , ссылку в студию на источник ЭТОЙ версии)))
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Виноват троллейбус

4 минуты назад
Это вам не граждан шкурить у детских садов за детские кресла.....
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Охохо ооо

6 минут назад
Вот что пишут
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48

6 минут назад
Мож по рен.тв покажут,они про это то же писали
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Оооооо ххохо

6 минут назад
ЧП произошло сегодня ночью. Сегодня в районе часа ночи на трассе Липецк-Грязи получил смертельные травмы 35-летний инспектор ДПС. Водитель автомобиля с места аварии скрылся. Экипаж нес службу в районе поворота на базу отдыха «Бригантина» когда со стороны Грязей на инспекторов вылетела «Приора». Водитель автомобиля явно сильно превышал скорость и сотрудник ДПС решил проверить состояние водителя. Неожиданно «Приора» вильнула и на полном ходу сбила сотрудника ДПС. 35-летний мужчина погиб на месте. Водитель, не сбавляя скорость, скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают полицейские.
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МестныйЯ

8 минут назад
Баба Нюра, ТРИ машины! Две шли встречным курсом на перехват, а из третьей стоявшей выскочил со свистком и палкой......
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Баба Нюра

11 минут назад
Что делали в лесу ночью две машины ДПС? Кто мне ответит?
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Бывший мент

13 минут назад
Да пока, мусора всё делают шито крыто решат вопрос. Кто сбил как работал в мусарне так и будет работать а все стрелки переведут на гражданина который уходил от погони
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