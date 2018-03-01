Здоровье

сегодня, 11:57

В пяти школах Липецка - карантин

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#карантин #ОРВИ #грипп

Карантин в липецких школах близится к завершению.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 1 марта, частично приостановлены занятия в пяти школах областного центра, в общей сложности там закрыты всего 6 классов. Частичный карантин охватил школы под номерами 4, 9, 31, 37, 64. Если новые классы закрываться не будут, то карантин во всех школах Липецка завершится 5 марта.

Тем не менее, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (3)

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шаурма

сегодня, 14:36
а что пропали новости про тыщщи вакцинированных? какого вы тогда людей обкалываете если все равно карантины?
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Зураб на белой Приора

сегодня, 13:46
мои сын 6 клас закончил школа и сечас ему 21 лет и он многа зарабатываит, он рана начал работать я ево научил и он научилса деньги харашо щитать и зарабатыват. у нево 21 лет и у нево вкартира 2 комнаты свая в центре и бмв х5
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Хватит уже про карантин

сегодня, 12:24
Какие новости про Липецкий Металлург? Кто споткнулся? Кто опять в пустые ворота не попал?
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