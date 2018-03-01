В пяти школах Липецка - карантин

Карантин в липецких школах близится к завершению.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 1 марта, частично приостановлены занятия в пяти школах областного центра, в общей сложности там закрыты всего 6 классов. Частичный карантин охватил школы под номерами 4, 9, 31, 37, 64. Если новые классы закрываться не будут, то карантин во всех школах Липецка завершится 5 марта.



Тем не менее, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».



Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.