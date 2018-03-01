Общество

сегодня, 11:51

«Пропишите нас!», «Не выселяйте нас!»

28 2393
#жилье #митинг
5
«Пропишите нас!», «Не выселяйте нас!»

Жители бывшей общаги вышли в Липецке на митинг, требуя у мэрии решить их формальные проблемы.

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Сегодня на пронизывающем ветру на площади у областного Центра культуры и народного творчества два десятка человек развернули плакаты с призывами у администрации Липецка решить их жилищные проблемы. Нет, они не просили у мэрии дать им жилье. Они просили оставить за ними те квадратные метры, которые они занимают сейчас, так как живут в доме по улице Студенческий городок, 16 на птичьих правах.

- Нас - 135 семей. То есть 270 человек разного возраста - от маленьких детей до пенсионеров. Наш дом до недавнего времени был общежитием сначала 16-го профтехучилища, потом - индустриально-строительного колледжа. С нами всеми в свое время учреждения профессионального образования заключали договоры соцнайма. Но с августа прошлого года, когда уже наш многоквартирный дом стал муниципальной собственностью, мы потеряли право проживания в нем, - говорит инициатор митинга Людмила Оглоблина.

То есть после окончания старого договора соцнайма у людей на руках нет нового такого договора. И они боятся, что мэрия вышвырнет их на улицу.

- Мне - 73 года! У меня - минимальная пенсия. Я не могу оформить субсидию, так как не имею, получается, теперь права на комнату, в которой живу. В городском департаменте ЖКХ мне велят идти в суд. А где я возьму на адвоката деньги? За что нас всех обезличили то? - возмущается Мария Елисеева, которая, по ее словам, всю жизнь честно отработала на систему образования.

Председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лепекин с готовностью прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Хочу, чтобы все жители этого дома знали - выселять мы никого не будем! Это - главное, - сказал чиновник.

Однако, по словам Евгения Лепекина, созданной в мэрии рабочей комиссии из четырех человек очень трудно разобраться в историях жителей бывшего общежития. Так, люди самовольно перепланировали множество жилых и нежилых помещений, и ни у кого нет никакой разрешительной документации. Кто-то живет в местах общего пользования, сделав из них комнаты, кто-то вообще не имеет никаких документов, свидетельствующих о том, что он когда-то работал в системе образования. Поэтому часть вопросов никак не решить без судов.

- Мы занимаемся кропотливой работой, которую невозможно сделать за короткое время. Но хочу уверить, что ни у кого из сотрудников городской администрации нет желания выбросить людей на улицу, - сказал Евгений Лепекин.
28 2393
#жилье #митинг
5

Комментарии (28)

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Как гость
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Сенсей

12 минут назад
Хорошо бы , Вы хотели по дешевле жильё урвать, риски вы то же оценили, только теперь не нужно всех тащить за собой. Теперь подумай, почемцу это произошло. Подскажу, курс рубля упал в 2 раза за 4 месяца, естественно многие потеряли свой бизнесс. А те, кто имел капитал в рублях потерял половину от него. А вот теперь идя на выборы покажи своё недовольство. Конечно исход это не решит, но хотя бы власть увидит массовое недовольство ведением политики.
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Люди одумайтесь

23 минуты назад
Королев еще не всех прбеглых прописал , а вы куда опку рвёте?
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Сергей

28 минут назад
Я в гостинице год живу пропишите меня в ней
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гость

55 минут назад
Зураб на белой Приора, Ты зураб, писать научись грамотно! А вас хоть у туалет посели в семь человек, вы и этому рады!
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Гость.

сегодня, 14:59
Да уж у кого какая неприятность! кого не прописывают, а у кого то нет газа с 8 февраля!
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 14:07
ГОЛОСУТЕ ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ ТОГДА МЫ ПОДУМАЕМ ПОМОЧЬ ВАМ ИЛИ НЕТ ВЕДИТЕ СЕБЯ ХОРОШО
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Зураб на белой Приора

сегодня, 13:50
Жилец, я вас понил, хачу вам пажелать удачи што бы у вас все палучилась и вас услышали власть и реагиравала и все была харашо у вас
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Жилец

сегодня, 13:39
Зураб, если бы мы жили в квартирах-тоже не ходили бы просить "с картонками" комнаты
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Гость

сегодня, 13:33
Как это не печально ...ничего нельзя сделать
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Гость

сегодня, 13:30
Нет, нельзя поправить: * гардероб! У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце. — Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка, — ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки... — Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет. — Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку. — Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится. — Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!.. — Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать
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