«Пропишите нас!», «Не выселяйте нас!»

Жители бывшей общаги вышли в Липецке на митинг, требуя у мэрии решить их формальные проблемы.

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Сегодня на пронизывающем ветру на площади у областного Центра культуры и народного творчества два десятка человек развернули плакаты с призывами у администрации Липецка решить их жилищные проблемы. Нет, они не просили у мэрии дать им жилье. Они просили оставить за ними те квадратные метры, которые они занимают сейчас, так как живут в доме по улице Студенческий городок, 16 на птичьих правах.



- Нас - 135 семей. То есть 270 человек разного возраста - от маленьких детей до пенсионеров. Наш дом до недавнего времени был общежитием сначала 16-го профтехучилища, потом - индустриально-строительного колледжа. С нами всеми в свое время учреждения профессионального образования заключали договоры соцнайма. Но с августа прошлого года, когда уже наш многоквартирный дом стал муниципальной собственностью, мы потеряли право проживания в нем, - говорит инициатор митинга Людмила Оглоблина.



То есть после окончания старого договора соцнайма у людей на руках нет нового такого договора. И они боятся, что мэрия вышвырнет их на улицу.



- Мне - 73 года! У меня - минимальная пенсия. Я не могу оформить субсидию, так как не имею, получается, теперь права на комнату, в которой живу. В городском департаменте ЖКХ мне велят идти в суд. А где я возьму на адвоката деньги? За что нас всех обезличили то? - возмущается Мария Елисеева, которая, по ее словам, всю жизнь честно отработала на систему образования.



Председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лепекин с готовностью прокомментировал сложившуюся ситуацию.



- Хочу, чтобы все жители этого дома знали - выселять мы никого не будем! Это - главное, - сказал чиновник.



Однако, по словам Евгения Лепекина, созданной в мэрии рабочей комиссии из четырех человек очень трудно разобраться в историях жителей бывшего общежития. Так, люди самовольно перепланировали множество жилых и нежилых помещений, и ни у кого нет никакой разрешительной документации. Кто-то живет в местах общего пользования, сделав из них комнаты, кто-то вообще не имеет никаких документов, свидетельствующих о том, что он когда-то работал в системе образования. Поэтому часть вопросов никак не решить без судов.



- Мы занимаемся кропотливой работой, которую невозможно сделать за короткое время. Но хочу уверить, что ни у кого из сотрудников городской администрации нет желания выбросить людей на улицу, - сказал Евгений Лепекин.