У погибшего инспектора ДПС остался 2-летний сын

35-летнего Романа Бирюкова сбила патрульная машина.

Напомним, что сегодня около часа ночи на 15-м километре дороги Липецк – Грязи во время погони за автомобилем «Хендай акцент» погиб инспектор ДПС. 35-летнего Романа Бирюкова, который вышел на дорогу и пытался остановить нарушителя, сбила патрульная машина.



Роман Бирюков родом из Грязей. В 2000-м году он закончил школу номер 5 города Грязи. После школы отслужил в армии, после чего пришёл работать в ГИБДД, параллельно получая образование.



Роман Бирюков женат, у погибшего остался маленький сын - мальчику 2 года и 4 месяца.



Фото vk.com