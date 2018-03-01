Происшествия
сегодня, 11:36
У погибшего инспектора ДПС остался 2-летний сын
35-летнего Романа Бирюкова сбила патрульная машина.
Напомним, что сегодня около часа ночи на 15-м километре дороги Липецк – Грязи во время погони за автомобилем «Хендай акцент» погиб инспектор ДПС. 35-летнего Романа Бирюкова, который вышел на дорогу и пытался остановить нарушителя, сбила патрульная машина.
Роман Бирюков родом из Грязей. В 2000-м году он закончил школу номер 5 города Грязи. После школы отслужил в армии, после чего пришёл работать в ГИБДД, параллельно получая образование.
Роман Бирюков женат, у погибшего остался маленький сын - мальчику 2 года и 4 месяца.
Фото vk.com
Роман Бирюков родом из Грязей. В 2000-м году он закончил школу номер 5 города Грязи. После школы отслужил в армии, после чего пришёл работать в ГИБДД, параллельно получая образование.
Роман Бирюков женат, у погибшего остался маленький сын - мальчику 2 года и 4 месяца.
Фото vk.com
х
Мозги для россии - роскошь!
да,это я,
пендаль
Катюня
Липецк
палицай
коша
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