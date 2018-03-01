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У погибшего инспектора ДПС остался 2-летний сын

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#ДТП #ДПС
13
У погибшего инспектора ДПС остался 2-летний сын

35-летнего Романа Бирюкова сбила патрульная машина.

Напомним, что сегодня около часа ночи на 15-м километре дороги Липецк – Грязи во время погони за автомобилем «Хендай акцент» погиб инспектор ДПС. 35-летнего Романа Бирюкова, который вышел на дорогу и пытался остановить нарушителя, сбила патрульная машина.

Роман Бирюков родом из Грязей. В 2000-м году он закончил школу номер 5 города Грязи. После школы отслужил в армии, после чего пришёл работать в ГИБДД, параллельно получая образование.

Роман Бирюков женат, у погибшего остался маленький сын - мальчику 2 года и 4 месяца.

Фото vk.com
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77 11308
#ДТП #ДПС
13

Комментарии (77)

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х

3 минуты назад
ну хоть одна хорошая новость
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Мозги для россии - роскошь!

5 минут назад
Да уж, что ж ты такой недалёкий? Думаю, ты недалёкАЯ. Я ведь о том же: зачем лез под машину - то? С такой скоростью! Ясно было, чем кончится.
ответить

да,это я,

11 минут назад
Катюня, Шрек
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пендаль

11 минут назад
Катюня, языка захотела
ответить

Катюня

15 минут назад
Андрей, Языков,ты?)
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Липецк

33 минуты назад
Царство небесное тебе, Роман... Семье сил. Держитесь.
ответить

палицай

42 минуты назад
подруга или любовница?, согласись заголовок странноват
ответить

коша

44 минуты назад
Сколько же здесь мудаков, тебе дура все вернется
ответить

фунт

45 минут назад
одним меньше
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подруга или любовница?

46 минут назад
123,
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