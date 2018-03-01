Полицейские задержали мошенницу, находившуюся в розыске два года

28 февраля в дежурную часть УМВД России по Липецкой области из дежурной части УМВД России по Брянской области поступила ориентировка о розыске мужчины и женщины, которые мошенническим путём завладели молочной продукцией на одной из продуктовых баз Брянска.

Как стало известно липецким полицейским, злоумышленники передвигались на автомобиле «Газель» с воронежскими регистрационными номерами. Из дежурной части УМВД России по области информация оперативно была направлена в дежурные части Измалковского района и Ельца.

В результате организованной работы по ориентированию нарядов сотрудниками ДПС ОМВД России по Ельцу, автомобиль был остановлен. При досмотре в его кузове нашлли картонные коробки с похищенной молочной продукцией. Водитель и пассажирка 61–летняя жительница Воронежа задержаны. Установлено, что подозреваемая в мошенничестве женщина находилась в розыске с начала 2016 года.

В настоящий момент подозреваемые лица переданы сотрудникам УМВД России по Брянской области.