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Полицейские задержали мошенницу, находившуюся в розыске два года

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#мошенничество
Полицейские задержали мошенницу, находившуюся в розыске два года

28 февраля в дежурную часть УМВД России по Липецкой области из дежурной части УМВД России по Брянской области поступила ориентировка  о розыске мужчины и женщины, которые мошенническим путём завладели молочной продукцией на одной из продуктовых баз Брянска. 

Как стало известно липецким полицейским, злоумышленники передвигались на  автомобиле  «Газель» с воронежскими регистрационными номерами. Из дежурной части УМВД России по области информация оперативно была направлена в дежурные части Измалковского района и Ельца. 

В результате организованной работы по ориентированию нарядов сотрудниками ДПС ОМВД России по Ельцу, автомобиль был остановлен. При досмотре в его кузове нашлли картонные коробки с похищенной молочной продукцией. Водитель и пассажирка 61–летняя жительница Воронежа задержаны. Установлено, что подозреваемая в мошенничестве женщина находилась в розыске с начала 2016 года.

В настоящий момент подозреваемые лица переданы сотрудникам УМВД России по Брянской области.

1 2249
#мошенничество

Комментарии (1)

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Зураб на белой Приора

сегодня, 13:37
женшина далжна сидеть дома с ребенок и готовить кушать и стирать веши.
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