В Липецке прошёл фестиваль ораторского искусства

Основной темой стало добровольчество.

В Городском дворце молодёжи «Октябрь» состоялся фестиваль ораторского искусства «Мой голос».



Как сообщает Городской дворец молодёжи, представители студенческих образовательных и молодежных организаций смогли проверить свои ораторские качества в стиле политических дебатов.



Основной темой споров стал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)".



- Значимость добровольчества в жизни страны, важность книжек добровольцев и разница между социальным, событийном, культурно-просветительском, медицинским и экологическим волонтерством - эти темы стали ключевыми в сегодняшних обсуждениях молодежи города Липецка, - отмечают организаторы фестиваля. - «В споре рождается истина» - данное высказывание стало пророческим, ведь в конце все пришли к общему выводу, что значимость каждого вида волонтерства равна. Вкладывать силы и средства нужно во все сферы добровольческой деятельности равномерно. Участники фестиваля получили памятные призы и бурю позитивных эмоций.



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