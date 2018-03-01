На прилавках нашли просроченные колбасу и селёдку

А ещё - конфеты и мороженое.

Сегодня при проведении иныормационно-аналитического наблюдения в одном из магазинов села Талицкий Чамлык Добринского района выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.



Как сообщает региональное управление потребительского рынка, в магазине с истекшим сроком годности в продаже находились продукты питания: мясные и колбасные изделия, сельдь, конфеты, мороженое; также в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены и веса покупаемой продукции.



Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.



Там же зафиксированы акты нарушения Правил благоустройства территории, прилегающей к магазину: территория предприятия не расчищена от снега и наледи, у входа в магазин разбросан мусор и бутылки.



Фото liptorg-cp.ru