Липецкий силач-ветеран выиграл соревнования, несмотря на… трещину в ребре

Николай Грачев в очередной раз восхитил.

Уникальный липецкий спортсмен трижды занесенный в «Книгу рекордов Гиннесса» Николай Грачев вновь удивил.

Даже не тем, что выиграл престижные соревнования в Узловой Тульской области (к победам обладателя двух сотен мировых рекордов мы уже привыкли), а мужеством, которое помогло ему добиться успеха, несмотря на серьезную травму.

В Узловой проходили соревнования по жиму лежа памяти тамошнего уроженца мастера спорта по пауэрлифтингу Александра Демченко: местные спонсоры позаботились о приличном призовом фонде, поэтому на турнир приехали атлеты из десятков городов.

62-летний Грачев выступал среди ветеранов т.е. тех, кому больше… 37 лет. Это означает, что некоторые конкуренты годились ему в сыновья. При этом собственный вес нашего «миниатюрного атлета» всего 53 кг, а соревноваться пришлось в категории до 60 кг, поскольку она была самой легкой.

Грачев пожал полтора собственных веса – 72,5 кг, чего хватило для победы.

- Но боль продолжала меня мучить, - рассказал силач, - Неделей ранее во время показательных выступлений в Тербунах страховочный ремень впился в туловище. А думал – ерунда, пройдет…

Не прошло. И после Узловой атлет решил все-таки навестить врачей, вердикт которых был суров – закрытый перелом ребра. Получается, что победу в Тульской области Николай одержал не только благодаря силе, но и морально-волевым качествам.

К слову, и в Узловой знаменитому спортсмену удалось побить мировой рекорд – правда, неофициально. Во время торжественной церемонии открытия его попросили провести показательные выступления по гиревому спорту. 32-килограммовую гирю требовалось поднимать в течение одной минуты. Грачев осилил 19 подъемов, т.е. перетаскал 600 кг – в десять раз больше своего веса. Это является лучшим достижением на планете среди ветеранов по версии Международной федерации гиревого триатлона.

- В показательных выступлениях рекорды не засчитывают. Но ничего – я еще побью его на соревнованиях. Вот только немного подлечусь, - смеется атлет.