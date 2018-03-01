Спорт

вчера, 20:04

Липецкий силач-ветеран выиграл соревнования, несмотря на… трещину в ребре

8 619
1
Липецкий силач-ветеран выиграл соревнования, несмотря на… трещину в ребре

Николай Грачев в очередной раз восхитил.

Уникальный липецкий спортсмен трижды занесенный в «Книгу рекордов Гиннесса» Николай Грачев вновь удивил.

Даже не тем, что выиграл престижные соревнования в Узловой Тульской области (к победам обладателя двух сотен мировых рекордов мы уже привыкли), а мужеством, которое помогло ему добиться успеха, несмотря на серьезную травму.

В Узловой проходили соревнования по жиму лежа памяти тамошнего уроженца мастера спорта по пауэрлифтингу Александра Демченко: местные спонсоры позаботились о приличном призовом фонде, поэтому на турнир приехали атлеты из десятков городов.

62-летний Грачев выступал среди ветеранов т.е. тех, кому больше… 37 лет. Это означает, что некоторые конкуренты годились ему в сыновья. При этом собственный вес нашего «миниатюрного атлета» всего 53 кг, а соревноваться пришлось в категории до 60 кг, поскольку она была самой легкой.

Грачев пожал полтора собственных веса – 72,5 кг, чего хватило для победы.

- Но боль продолжала меня мучить, - рассказал силач, - Неделей ранее во время показательных выступлений в Тербунах страховочный ремень впился в туловище. А думал – ерунда, пройдет…

Не прошло. И после Узловой атлет решил все-таки навестить врачей, вердикт которых был суров – закрытый перелом ребра. Получается, что победу в Тульской области Николай одержал не только благодаря силе, но и морально-волевым качествам.

К слову, и в Узловой знаменитому спортсмену удалось побить мировой рекорд – правда, неофициально. Во время торжественной церемонии открытия его попросили провести показательные выступления по гиревому спорту. 32-килограммовую гирю требовалось поднимать в течение одной минуты. Грачев осилил 19 подъемов, т.е. перетаскал 600 кг – в десять раз больше своего веса. Это является лучшим достижением на планете среди ветеранов по версии Международной федерации гиревого триатлона.

- В показательных выступлениях рекорды не засчитывают. Но ничего – я еще побью его на соревнованиях. Вот только немного подлечусь, - смеется атлет.

8 619
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Enriko

сегодня, 02:34
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
ответить

artur436

сегодня, 01:55
Железная эрекция после 40 и даже 60 лет реальна! Советую абсолютно каждому, кто испытывает сексуальные проблемы ознакомиться с данной статьей http://krati.co/1kanaltv Эффект потрясающий! Выносливость скакнет раза в 2, а удовольствия получите раз в 5 больше!
ответить

Ничего особенного

сегодня, 01:54
Ничего особенного
ответить

Cameron Santana

сегодня, 01:42
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

старый спортсмен

вчера, 22:26
Молодежь, бери пример!!!
ответить

ммм

вчера, 21:46
он по трассе усмань-липецк бомбит на калине????? свет не включает и сынок такой же иди...... Ну или этот человек очень похож на того дурака
ответить

Знакомый

вчера, 21:40
Коля молодец!!!
ответить

овод

вчера, 20:43
Я горжусь, что он мой земляк!!!
ответить

Еще в рубрике

Три наших футболиста получат звания мастеров спорта за выход в полуфинал Кубка России (ФОТО, ВИДЕО)
#Футбол #Кобзев #Гоцук
5
Три наших футболиста получат звания мастеров спорта за выход в полуфинал Кубка России (ФОТО, ВИДЕО)

вчера, 19:33

Спорт
Елецкий школьник победил «14-летнего великана» (ФОТО)
#Всестилевое каратэ
3
Елецкий школьник победил «14-летнего великана» (ФОТО)

вчера, 12:46

Спорт
Матч неиспользованных возможностей. Видео, как «Металлург» сыграл вничью в Тамбове
#Футбол #"Металлург" #видеообзор
2
Матч неиспользованных возможностей. Видео, как «Металлург» сыграл вничью в Тамбове

27.02.2018 15:55

Спорт
В Задонске родители-каратисты подали пример своим детям (ФОТО)
1
В Задонске родители-каратисты подали пример своим детям (ФОТО)

27.02.2018 15:45

Спорт
Липецкие и данковские ушуисты переписали историю в международном турнире (ФОТО)
#Ушу-саньда #ушу-таолу #ушу
5
Липецкие и данковские ушуисты переписали историю в международном турнире (ФОТО)

27.02.2018 15:25

Спорт
«Металлург» везет в Турцию на самый долгий сбор в истории 23 футболиста
3
«Металлург» везет в Турцию на самый долгий сбор в истории 23 футболиста

27.02.2018 12:31

Спорт