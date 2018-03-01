Три наших футболиста получат звания мастеров спорта за выход в полуфинал Кубка России (ФОТО, ВИДЕО)

Парни из Липецка и Ельца помогли курскому "Авангарду" показать лучший результат в истории.

В Курске сейчас настоящий футбольный бум, а местный «Авангард» показал лучший результат в истории – вышел в полуфинал Кубка России. В четвертьфинальном матче в Перми против клуба РФПЛ «Амкара» куряне взяли верх – 0:0, 7:6 в серии пенальти.

В составе наших соседей в исторической игре, о которой позже сложат легенды, выступали сразу трое футбольных воспитанника Липецкой области.

Героем матча стал 29-летний голкипер Александр Кобзев, проводивший первый матч за «Авангард» после своего перехода из волгоградского «Ротора». Экс-голкипер нашего «Металлурга» (103 матча, 111 пропущенных голов в 2010-16 гг. за липчан) отстоял свои ворота в неприкосновенности в основной и дополнительное время, а в серии послематчевых пенальти отразил два удара в исполнении Михаила Сивакова и Брайана Идову.







Весь матч трудился в обороне «Авангарда» центральный защитник из Ельца Кирилл Гоцук (93 матча в «Металлурге», 7 забитых голов в 2012-16 гг.), так же зимой переехавший в Курск из самарских «Крыльев Советов».



На груди у коренного ельчанина Гоцука красуется надпись: "Курская область"



Наконец, в нападении с первых минут вышел начинавший свою карьеру в липецкой СДЮШОР форвард Артем Федчук, затем он был заменен на 102-й минуте.

В серии пенальти принял участие Гоцук, но послал мяч выше перекладины. Точка была поставлена только на девятом (!) ударе курян: Кобзев отбил удар Идову, и следом Ислам Тлупов поставил точку.

За выход в полуфинал Кубка страны всем игрокам «Авангарда», включая наших земляков, будут присвоены звания мастеров спорта. Причем у «Авангарда» есть шанс и дальше бороться за трофей: в полуфинале он встретится со своим соперником по ФНЛ ярославским «Шинником», который также в серии пенальти выбил из розыгрыша другого представителя сильнейшего дивизиона хабаровский СКА.