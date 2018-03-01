Общество

вчера, 18:51

Последний снегопад зимы вывел на улицы города 85 единиц спецтехники

19 1243
#снегопад
2
Последний снегопад зимы вывел на улицы города 85 единиц спецтехники

Коммунальные службы Липецка к зимнему ненастью были готовы. Накануне о возможном выпадении осадков предупреждали синоптики и спасатели.

Как сообщает пресс – служба администрации Липецка, на улицах города работало 85 единиц спецтехники МБУ «Управление благоустройства Липецка», из них 23 – на посыпке магистралей. За световой день на дорогах областного центра израсходовано около 300 тонн пескосоляной смеси и реагента.

По словам директора предприятия Алексея Вострикова, улицы убирали оперативно, проблем с движением транспорта в городе не возникало.

Всего с начала 2018 года из областного центра вывезено более 152 тыс. кубометров снега.

фото пресс-службы администрации Липецка.

19 1243
#снегопад
2

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Enriko

сегодня, 02:35
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
ответить

Какая Пля имчеэс сказала???

сегодня, 02:29
С уялита паследний????
ответить

Cameron Santana

сегодня, 01:43
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Юля

сегодня, 00:33
Нихрена не видела ни одной спецтехники. П*з*и*ь не мешки ворочать. Задолбали одни ворюги и жульё. На кол вас всех клоакой
ответить

дима

вчера, 22:42
похеру на всех ряшки отожрали как свиньи тербунские
ответить

Вовчик

вчера, 22:05
Не смешите МОЛОДЕЖЬ! Она Все ВИДИТ! Как вы..... ДЕНЬГИ ОТМЫВАЕТЕ!!!
ответить

А что Иванов.

вчера, 21:39
Лутше во дворах уберите лёд лиди все ноги поломали , пенсионеры боятся на улицу выходить. Упровляшки и коммунальщики не отробатывают деньги жителей.
ответить

А что Иванов.

вчера, 21:34
Снега выпало 2 миллиметра зато власть и коммунальщики отмоют бабки.
ответить

Реагенты уберите, без обуви оставили.

вчера, 21:26
От реагентов подошвы испортились на обуви. Снег убирать надо. Реагенты новомодные при -15 снег в кашу превращают. А мы ходим по этому месиву. Безобразие. Только и могут , что рапортовать.
ответить

Гость

вчера, 21:25
Всю мэрию на уборку улиц , или на выборы не пойдем ! А то лед , нога , перелом ...оно нам надо такие выборы ?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке почтили память Бориса Немцова
#Борис Немцов
50
В Липецке почтили память Бориса Немцова

вчера, 21:44

Общество
В Липецке прошёл фестиваль ораторского искусства
#фестиваль
2
В Липецке прошёл фестиваль ораторского искусства

вчера, 21:31

Общество
На прилавках нашли просроченные колбасу и селёдку
#просрочка #торговля
4
На прилавках нашли просроченные колбасу и селёдку

вчера, 20:15

Общество
Липчан призывают рисовать военные плакаты
#плакат #патриотизм
23
Липчан призывают рисовать военные плакаты

вчера, 18:17

Общество
Уличных торговцев сегодня ловили не только в Липецке, но и в селе Частая дубрава
#Уличная торговля #проверки
19
Уличных торговцев сегодня ловили не только в Липецке, но и в селе Частая дубрава

вчера, 17:51

Общество
Узбечка заявила полиции, что ее ткнул в живот ножом украинец
#семейная драма
17
Узбечка заявила полиции, что ее ткнул в живот ножом украинец

вчера, 16:11

Общество