Последний снегопад зимы вывел на улицы города 85 единиц спецтехники

Коммунальные службы Липецка к зимнему ненастью были готовы. Накануне о возможном выпадении осадков предупреждали синоптики и спасатели.

Как сообщает пресс – служба администрации Липецка, на улицах города работало 85 единиц спецтехники МБУ «Управление благоустройства Липецка», из них 23 – на посыпке магистралей. За световой день на дорогах областного центра израсходовано около 300 тонн пескосоляной смеси и реагента.



По словам директора предприятия Алексея Вострикова, улицы убирали оперативно, проблем с движением транспорта в городе не возникало.



Всего с начала 2018 года из областного центра вывезено более 152 тыс. кубометров снега.



фото пресс-службы администрации Липецка .



