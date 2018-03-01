вчера, 18:51
Последний снегопад зимы вывел на улицы города 85 единиц спецтехники
Коммунальные службы Липецка к зимнему ненастью были готовы. Накануне о возможном выпадении осадков предупреждали синоптики и спасатели.
По словам директора предприятия Алексея Вострикова, улицы убирали оперативно, проблем с движением транспорта в городе не возникало.
Всего с начала 2018 года из областного центра вывезено более 152 тыс. кубометров снега.
фото пресс-службы администрации Липецка.
Enriko
Какая Пля имчеэс сказала???
Cameron Santana
Юля
дима
Вовчик
А что Иванов.
А что Иванов.
Реагенты уберите, без обуви оставили.
Гость