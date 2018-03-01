Уличных торговцев сегодня ловили не только в Липецке, но и в селе Частая дубрава

Восемь человек расстались с товаром и будут отвечать по административному кодексу.

Сегодня проверяющие выявили 8 фактов несанкционированной торговли на улицах Липецка и прилегающих населенных пунктов.

Как всегда несколько торговцев задержали в «традиционных» местах – на площади Победы, на площади Мира и проспекте Мира. Двух нарушителей задержали в селе Частая Дубрава, куда тоже наведались сотрудники управления потребительского рынка.

У всех торговцев изъяли товар и составили на них протоколы об административном правонарушении.

Напомним, что в Липецкой области взяли курс на полное искоренение уличной торговли.



Фото liptorg-cp.ru

