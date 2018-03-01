Общество

вчера, 17:51

Уличных торговцев сегодня ловили не только в Липецке, но и в селе Частая дубрава

19 1140
#Уличная торговля #проверки
Уличных торговцев сегодня ловили не только в Липецке, но и в селе Частая дубрава

Восемь человек расстались с товаром и будут отвечать по административному кодексу.

Сегодня проверяющие выявили 8 фактов несанкционированной торговли на улицах Липецка и прилегающих населенных пунктов.

Как всегда несколько торговцев задержали в «традиционных» местах – на площади Победы, на площади Мира и проспекте Мира. Двух нарушителей задержали в селе Частая Дубрава, куда тоже наведались сотрудники управления потребительского рынка.

У всех торговцев изъяли товар и составили на них протоколы об административном правонарушении.

Напомним, что в Липецкой области взяли курс на полное искоренение уличной торговли.

Фото liptorg-cp.ru

19 1140
#Уличная торговля #проверки

Комментарии (19)

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человек

47 минут назад
! Проверяющие наведите порядок лучше на Октябрьском рынке . Без кассовых аппаратов и чеков общитывают народ обманом ...На самом рынке и при выходе вонь стоит которую неделю- ужасная, где то в подвале или в вытяжке что то сдохло , а администратору похрену и т.д.
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Enriko

сегодня, 02:36
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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дима

вчера, 22:36
уроды себя ловите на откатах
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шолохов

вчера, 22:31
Надо коксом торговать. Это почетно и патриотично. Всем врагам назло.
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Житель

вчера, 22:03
А Краснинские киоски как стояли незаконно , так и стоят
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Алкаш

вчера, 21:49
ответ для непонятлиивых, Супермаркеты, которые торгуют просрочкой и фальсификатом, никто не ловит и не душат.
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Колька Быдлов

вчера, 21:35
"...полное искоренение уличной торговли. " - это настоящее и искреннее достижение правящей партии! Теперь точно буду за её кандидата голосить, даже на мобильник сфотографирую галочку на бюллетене. чтобы убедить руководство о моем исполнении их Высочайшего распоряжения! А то ведь в противном случае сократят, а детишков чем кормить? А кредит опять же, пивнуха вечером...
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Гость

вчера, 21:31
О какГГ ...убитрите лучше палатки с "беларусскими " ,это ненормально торговать в 16 градусный мороз продуктами (
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ответ для непонятлиивых

вчера, 21:17
Они торгуют просрочкой и фальсификатом, поэтому их ловят и душат.
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Колхозан

вчера, 20:49
Вон в Плеханово, через день торгуют напротив сельсавета, а председателю похрен! К выборам готовиться!
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