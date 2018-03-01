вчера, 17:51
Уличных торговцев сегодня ловили не только в Липецке, но и в селе Частая дубрава
Восемь человек расстались с товаром и будут отвечать по административному кодексу.
Сегодня проверяющие выявили 8 фактов несанкционированной торговли на улицах Липецка и прилегающих населенных пунктов.
Как всегда несколько торговцев задержали в «традиционных» местах – на площади Победы, на площади Мира и проспекте Мира. Двух нарушителей задержали в селе Частая Дубрава, куда тоже наведались сотрудники управления потребительского рынка.
У всех торговцев изъяли товар и составили на них протоколы об административном правонарушении.
Напомним, что в Липецкой области взяли курс на полное искоренение уличной торговли.
Фото liptorg-cp.ru
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