Происшествия
вчера, 16:25
В Липецкой области на трассе «Дон» массовое столкновение автомобилей
Столкнулись 14 автомобилей.
Сегодня около 16.00 на трассе «Дон» в Становлянском районе на участке в 150 метров произошло стразу три аварии.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в первом из ДТП столкнулись 5 автомобилей, во втором столько же, в третьем - 4 машины.
Погибших и пострадавших в авариях нет. Автомобили получили механические повреждения. Движение не перекрыто.
На месте массовых аварий работают спасатели.
Enriko
artur436
Cameron Santana
НЕ 16. 00 а 14 00
Не важно
За что платим
Ааау
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Игорь