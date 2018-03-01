В Липецкой области на трассе «Дон» массовое столкновение автомобилей

Столкнулись 14 автомобилей.

Сегодня около 16.00 на трассе «Дон» в Становлянском районе на участке в 150 метров произошло стразу три аварии.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в первом из ДТП столкнулись 5 автомобилей, во втором столько же, в третьем - 4 машины.Погибших и пострадавших в авариях нет. Автомобили получили механические повреждения. Движение не перекрыто.На месте массовых аварий работают спасатели.