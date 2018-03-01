Происшествия

вчера, 16:25

В Липецкой области на трассе «Дон» массовое столкновение автомобилей

18 8728
#авария #ДТП
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В Липецкой области на трассе «Дон» массовое столкновение автомобилей

Столкнулись 14 автомобилей.

Сегодня около 16.00 на трассе «Дон» в Становлянском районе на участке в 150 метров произошло стразу три аварии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в первом из ДТП столкнулись 5 автомобилей, во втором столько же, в третьем - 4 машины.

Погибших и пострадавших  в авариях нет. Автомобили получили механические повреждения. Движение не перекрыто.

На месте массовых аварий работают спасатели.
18 8728
#авария #ДТП
1

Комментарии (18)

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сегодня, 01:12
не в 16.00 а 14 .00
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Не важно

сегодня, 00:41
* надо гайцов,они должны следить за безопасностью на дороге и во время напрягать дорожников
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За что платим

вчера, 23:57
Песок и соль ,на такое бабла по дорожкам ковровым можно гонять.
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Ааау

вчера, 22:19
Слушай ааа ты походу из администрации * начала *
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Прошу

вчера, 22:17
Во всем виноват ввп он источник всего хавна в липецкой области
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048

вчера, 22:09
дороги посыпать надо несколько раз в день при таком морозе ,,деньги дерут и ничего не делают
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Игорь

вчера, 20:47
Я на писал про м 4 а какой то Игорь воспользовался моим именем....
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