Узбечка заявила полиции, что ее ткнул в живот ножом украинец

Происшествие случилось в Липецке.

26 февраля в хирургическое отделение больницы «Свободный Сокол» со съемной квартиры дома по улице Терешковой была доставлена с колото-резаным ранением живота 33-летняя гражданка Узбекистана. Медикам она заявила о том, что ножом ее ткнул ее сожитель.



После того, как полиция провела проверку инцидента, выяснилось, что ранение уроженка среднеазиатской республики нанесла себе сама, ревнуя гражданского мужа, 39-летнего мигранта, гражданина Украины, к их общей знакомой. Случилось это в ходе распития спиртного и последующей ссоры.



Жизни и здоровью пациентки больницы ничего не угрожает. Даже будучи пьяной, женщина соизмерила силу удара кухонным ножом себе в живот с его последствиями: рана оказалась не проникающей, клинок повредил только мышцы.