Общество

вчера, 16:11

Узбечка заявила полиции, что ее ткнул в живот ножом украинец

17 2503
#семейная драма
3
Узбечка заявила полиции, что ее ткнул в живот ножом украинец

Происшествие случилось в Липецке.

26 февраля в хирургическое отделение больницы «Свободный Сокол» со съемной квартиры дома по улице Терешковой была доставлена с колото-резаным ранением живота 33-летняя гражданка Узбекистана. Медикам она заявила о том, что ножом ее ткнул ее сожитель.

После того, как полиция провела проверку инцидента, выяснилось, что ранение уроженка среднеазиатской республики нанесла себе сама, ревнуя гражданского мужа, 39-летнего мигранта, гражданина Украины, к их общей знакомой. Случилось это в ходе распития спиртного и последующей ссоры. 

Жизни и здоровью пациентки больницы ничего не угрожает. Даже будучи пьяной, женщина соизмерила силу удара кухонным ножом себе в живот с его последствиями: рана оказалась не проникающей, клинок повредил только мышцы.
17 2503
#семейная драма
3

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Enriko

сегодня, 02:40
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
ответить

взрывная смесь

вчера, 20:01
Мусульманка фигачит водяру с хохлом,который даже во сне жует сало...А нельзя ли как-то сделать так,что бы она взорвала кое-кого в Кремле?И водка будет цела и сало)))))) Может подать в суд за оскорбление каких-нибудь чувств... Ну типа за оскорбление водки и выслать несколько сот этих на деревесидящих в свой бамбукистан! А то ведь они на ТНТ на Камедивумен подавали,типа они-точно не такие )))))))))))))) А какие??????????????????????????
ответить

123

вчера, 19:54
Где родились не пригодились и тут так же...
ответить

поэт?

вчера, 18:59
загорелые узбечки быстро хлопок соберут
ответить

название статьи

вчера, 18:54
Не сходится с содержанием.сама ткнула или хохол?
ответить

Боцман

вчера, 18:43
Она хотела секас по самаркандски.
ответить

лимита со стажем

вчера, 17:52
понаехали тут блин,и ножечками балуються
ответить

Гость

вчера, 17:36
Как там было в сериале "южный парк" из за этих товарищей мы без работы сидим ...
ответить

Гость

вчера, 17:34
Куда смотрит УФМС по ЛО ? Запретить пора вообще мигрантов
ответить

Леха

вчера, 17:18
Сергей 13, они бухают больше чем русская пьянь,сам жил в общаге ,а матом кроют просто пи.....ц
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке почтили память Бориса Немцова
#Борис Немцов
50
В Липецке почтили память Бориса Немцова

вчера, 21:44

Общество
В Липецке прошёл фестиваль ораторского искусства
#фестиваль
2
В Липецке прошёл фестиваль ораторского искусства

вчера, 21:31

Общество
На прилавках нашли просроченные колбасу и селёдку
#просрочка #торговля
4
На прилавках нашли просроченные колбасу и селёдку

вчера, 20:15

Общество
Последний снегопад зимы вывел на улицы города 85 единиц спецтехники
#снегопад
19
Последний снегопад зимы вывел на улицы города 85 единиц спецтехники

вчера, 18:51

Общество
Липчан призывают рисовать военные плакаты
#плакат #патриотизм
23
Липчан призывают рисовать военные плакаты

вчера, 18:17

Общество
Уличных торговцев сегодня ловили не только в Липецке, но и в селе Частая дубрава
#Уличная торговля #проверки
19
Уличных торговцев сегодня ловили не только в Липецке, но и в селе Частая дубрава

вчера, 17:51

Общество