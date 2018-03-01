Общество

вчера, 15:58

Весна придет в Липецкую область со снегом и морозами до -20

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#похолодание
3
Весна придет в Липецкую область со снегом и морозами до -20

В период 28 февраля – 1 марта сохраняется опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 14-17 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже средних многолетних значений.

 

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием южного циклона (с центром над Украиной) — на территории региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах скользко. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-14 градусов мороза, что на 3-7 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем также небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/сек., временами порывы могут достигать до 17 м/сек. Температура ночью -15 -20 градусов, днем от 8 до 13 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 16 до 18 градусов мороза, днем от 8 до 10 градусов мороза. 

Самым теплым 1 марта в Липецке был в 1989 году: +5, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2011 году — 26 градусов мороза.

2 2803
#похолодание
3

Комментарии (2)

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Эмма

вчера, 18:50
Погода не аномальная ! А про холода зря ! Как-то не можете Вы с погодой совладать.
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1

вчера, 16:47
Весна будет очень теплая не смотря на то что начнется Январской погодой уже март накопит положительную аномалию апрель и во все будет практически летним1
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