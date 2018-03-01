Весна придет в Липецкую область со снегом и морозами до -20

В период 28 февраля – 1 марта сохраняется опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 14-17 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже средних многолетних значений.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием южного циклона (с центром над Украиной) — на территории региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах скользко. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-14 градусов мороза, что на 3-7 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем также небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/сек., временами порывы могут достигать до 17 м/сек. Температура ночью -15 -20 градусов, днем от 8 до 13 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 16 до 18 градусов мороза, днем от 8 до 10 градусов мороза.

Самым теплым 1 марта в Липецке был в 1989 году: +5, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2011 году — 26 градусов мороза.