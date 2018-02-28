Общество
6 минут назад
Липчан предостерегают от клопов
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Укус мраморного клопа опасен.
Управление Россельхознадзора по Липецкой области выражает озабоченность в связи с высокой вероятностью проникновения и распространения на территории Липецкой области нового карантинного организма – коричнево-мраморного клопа, который выявлен в двух районах Краснодарского края.
- Его многоядность, высокая плодовитость, экологическая пластичность, миграционная особенность свидетельствуют о том, что клоп может стать опасным вредителем сельскохозяйственных культур нашего региона, - отмечает пресс-служба управления. - При выявлении мест зимовки коричнево-мраморного клопа просим сообщать об этом в Управление Россельхознадзора, а также проводить уничтожение клопа любым доступным механическим способом. Обращаться по следующим телефонам Управления: 8 (4742) 79-46-39, 79-73-62, email: kar@rsn48.ru
Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от 15 ºС до 33 ºС. Оптимальной температурой для развития коричнево-мраморного клопа является температура от 20 ºС до 25 ºС. Следует отметить, что коричнево-мраморный клоп распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, в США, в странах Европы, в Турции.С 2015 года коричнево-мраморный клоп активно стал наращивать свою численность в Грузии и Абхазии. На зимнее время устремляется для зимовки из природной среды в теплые дома, поэтому клоп сразу обратил на себя внимание людей при своем появлении, в то время как в природной среде их не так легко увидеть, и они не так многочисленны, как в местах зимовки. В этот период эффективным методом борьбы с коричнево-мраморным клопом является сбор и механическое уничтожение.
Наиболее вероятными путями проникновения коричнево-мраморного клопа являются транспортные средства, контейнеры и грузы (особенно со строительными конструкциями, растениями (саженцами) и растительной продукцией из зоны его естественного распространения (Китай, Япония, Корея, Тайвань), из зон его недавнего распространения в США и стран Европы (Швейцария, Германия, Франция, Италия и др.).
Имаго коричнево-мраморного клопа длиной от 12 до 17 мм, коричневатого или сероватого цвета, окраска в целом сильно варьирует. Характерной особенностью является наличие перевязей светлого цвета на усиках и темные перевязки на перепончатой части передних крыльев. На голове и переднеспинке имеются округлые медного или голубовато-металлического цвета пятна. Ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью. На спинной стороне брюшка и нижней части груди имеются железы, которые вырабатывают пахучее вещество, служащее для обороны или атаки насекомого.
У людей клопы могут вызвать аллергию на запах, укусы. Укус мраморного клопа опасен для человека тем, что вызывает аллергическую реакцию в виде воспаления в месте укуса, а у аллергиков – сильный отек, вплоть до Квинке и другие аллергические проявления.
Фото rsn48.ru
- Его многоядность, высокая плодовитость, экологическая пластичность, миграционная особенность свидетельствуют о том, что клоп может стать опасным вредителем сельскохозяйственных культур нашего региона, - отмечает пресс-служба управления. - При выявлении мест зимовки коричнево-мраморного клопа просим сообщать об этом в Управление Россельхознадзора, а также проводить уничтожение клопа любым доступным механическим способом. Обращаться по следующим телефонам Управления: 8 (4742) 79-46-39, 79-73-62, email: kar@rsn48.ru
Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от 15 ºС до 33 ºС. Оптимальной температурой для развития коричнево-мраморного клопа является температура от 20 ºС до 25 ºС. Следует отметить, что коричнево-мраморный клоп распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, в США, в странах Европы, в Турции.С 2015 года коричнево-мраморный клоп активно стал наращивать свою численность в Грузии и Абхазии. На зимнее время устремляется для зимовки из природной среды в теплые дома, поэтому клоп сразу обратил на себя внимание людей при своем появлении, в то время как в природной среде их не так легко увидеть, и они не так многочисленны, как в местах зимовки. В этот период эффективным методом борьбы с коричнево-мраморным клопом является сбор и механическое уничтожение.
Наиболее вероятными путями проникновения коричнево-мраморного клопа являются транспортные средства, контейнеры и грузы (особенно со строительными конструкциями, растениями (саженцами) и растительной продукцией из зоны его естественного распространения (Китай, Япония, Корея, Тайвань), из зон его недавнего распространения в США и стран Европы (Швейцария, Германия, Франция, Италия и др.).
Имаго коричнево-мраморного клопа длиной от 12 до 17 мм, коричневатого или сероватого цвета, окраска в целом сильно варьирует. Характерной особенностью является наличие перевязей светлого цвета на усиках и темные перевязки на перепончатой части передних крыльев. На голове и переднеспинке имеются округлые медного или голубовато-металлического цвета пятна. Ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью. На спинной стороне брюшка и нижней части груди имеются железы, которые вырабатывают пахучее вещество, служащее для обороны или атаки насекомого.
У людей клопы могут вызвать аллергию на запах, укусы. Укус мраморного клопа опасен для человека тем, что вызывает аллергическую реакцию в виде воспаления в месте укуса, а у аллергиков – сильный отек, вплоть до Квинке и другие аллергические проявления.
Фото rsn48.ru
28