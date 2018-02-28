Происшествия

13 минут назад

Случайно убившему шайбой товарища по команде требуется психологическая помощь

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#ЧП #хоккей
Случайно убившему шайбой товарища по команде требуется психологическая помощь

14-летний хоккеист сильно переживает по поводу смерти 11-летнего друга.

Как уже сообщал GOROD48, следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области продолжается расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть 11-летнего школьника во время тренировки по хоккею.

Напомним, что юный спортсмен скончался 14 февраля 2018 года во время вечерней тренировки по хоккею на ледовой площадке спорткомплекса города Ельца. По предварительным данным, при отработке ударов по воротам один из членов команды попал шайбой в шею товарищу, который задержался у ворот, наклонившись, чтобы подобрать свою шайбу. Согласно выводам судмедэкспертов, мальчик скончался в результате травмы позвоночной артерии и кровоизлияния, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

- Нам нельзя ничего комментировать до окончания расследования и выводов комиссии федерации хоккея России, - сказали GOROD48 в областном управлении физкультуры и спорта.

Впрочем, чиновники сообщили, что 14-летний хоккеист, случайно убивший своего младшего товарища по команде, сильно переживает по поводу смерти друга.

- Ему уже подыскивают психолога, который мог бы вывести его из депрессии, - сказали в ведомстве.

Юный спортсмен был самым младшим в команде и тренировался с более опытными игроками с лета прошлого года. По настоянию родителей он занимался, в том числе, с ребятами, за плечами которых семилетняя хоккейная практика и победы в различных турнирах. В день трагедии школьник был полностью экипирован.
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#ЧП #хоккей

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