Культура

45 минут назад

Представители военной династии с 200-летней историей презентуют краеведческое издание

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#краеведение

Презентация пройдет в Лебедяни.

Как сообщает Lebedyan.com, 3 марта в культурном центре «Дом Игумновых» Лебедяни состоится презентация очередного 12-го выпуска «Записки Липецкого областного краеведческого общества»

- Пришедшие на презентацию смогут из первых уст услышать историю основания лебедянского села Сезёново и о том, какую роль в этом сыграл российский император Пётр Великий, узнать, кто был владельцами соседнего сельца Гнилое (Зуево) и когда лебедянцы Алтуховы стали Алтуфьевыми, а также кто и за какие заслуги стал единственным дореволюционным Почётным гражданином Лебедяни в начале ХХ века, - отмечает издание. - Кроме этого, слушатели смогут познакомиться с представителями семьи Васильевых-Матюниных - военной династии с 200-летней историей воинской службы и узнать подробности пребывания в Лебедянском районе в апреле 1943 года 129-ой Орловской Краснознамённой ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии.

В гостях у любителей местной истории в этот день побывают историк Ирина Остроумова, историк, директор Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области Андрей Найдёнов, писатель, исследователь-архивист Андрей Низовский, краевед Валерий Акимов и другие.

Фото Lebedyan.com
117
#краеведение

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