Происшествия

сегодня, 14:59

Житель области решил, что его жену изнасиловали и убил строительных рабочих

15 1606
#убийство
2
Житель области решил, что его жену изнасиловали и убил строительных рабочих

Прокурор Долгоруковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения  39-летним жителем г.Липецка двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)  и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, обвиняемый и его жена в августе 2017 года ремонтировали дом и надворные постройки своего знакомого в Долгоруковком районе. 

21 августа обвиняемый нанял двух мужчин и женщину для того, чтобы они выкопали траншею под канализацию. Утром этого же дня он уехал в магазин за продуктами, а его жена, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, осталась контролировать ход работ.

В  какой-то момент женщине стало плохо, она упала на пол веранды, и в этом состоянии ее застал вернувшийся муж.

Решив, что нанятые им работники опоили и изнасиловали жену, обвиняемый, схватил железный лом и потребовал объяснений.

Испуганные люди побежали  в сторону автодороги. Однако обвиняемый догнал их  н а своем автомобиле и сбил одного из мужчин. Перепуганному происходящим второму мужчине удалось спрятаться  в кукурузном поле.

Проехав несколько метров, обвиняемый развернулся и умышленно переехал сбитого мужчину, при этом сбив находившуюся рядом с ним женщину.

В результате полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, а женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

Будучи уверенным, что оба потерпевших мертвы, обвиняемый  скрылся с места происшествия.

По данному факту Задонским МСО СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования осуществляла прокуратура района.

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично.

Прокурор признал доказательства, собранные в ходе следствия, достаточными для подтверждения предъявленного обвинения и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В случае признания обвинения доказанным, суд может приговорить обвиняемого  к наказанию вплоть до максимально возможного по совокупности совершенных преступлений 25-летнего срока лишения свободы. 

15 1606
#убийство
2

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

женщина

8 минут назад
В заголовке ошибка.Почему это доверяется писать безграмотным людям? Запятую поставьте!
ответить

Нормальный

10 минут назад
Серебряков - Национальной идеей в России стали «сила, наглость и хамство». А это происшествие тому наглядный пример.
ответить

Гость

15 минут назад
Зомби ,Зомби , зомби ...и-и-и ...
ответить

Кардаш

18 минут назад
Духовные скрепы, етить колотить, возрадуйтесь
ответить

Неавтофанат

26 минут назад
Наши люди в булочную на машине не ездят. За водкой наверно поехал. Закуски в деревне нет? Крабов захотелось!
ответить

да уж

36 минут назад
Может, и попользовались!, вот-вот, мало ли чего подцепишь от такой красотули
ответить

Может, и попользовались!

38 минут назад
Но скорее всего, побрезговали этой пьянью.
ответить

Липчанка

40 минут назад
1, не от баб, а от безбашенных мужиков! Если нет ума, он и без бабы найдёт приключения на свою задницу! Придумали оправдание - все беды от баб! Свои мозги включайте хотя бы иногда! Впрочем, если есть чего "включать"...
ответить

однако

42 минуты назад
Ну а разве , не прав, конечно! Кому нужна его пьяная баба?
ответить

1

42 минуты назад
все беды от баб
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Случайно убившему шайбой товарища по команде требуется психологическая помощь
#ЧП #хоккей
Случайно убившему шайбой товарища по команде требуется психологическая помощь

14 минут назад

Происшествия
В пожаре на улице Пушкина пострадали два человека
#пожар
4
В пожаре на улице Пушкина пострадали два человека

сегодня, 14:09

Происшествия
В Лев-Толстовском районе горел дом многодетной семьи
#пожар
4
В Лев-Толстовском районе горел дом многодетной семьи

сегодня, 12:44

Происшествия
Жительница области купила сим-карту и сняла деньги со счета ее прежнего владельца
#кража
14
Жительница области купила сим-карту и сняла деньги со счета ее прежнего владельца

сегодня, 12:28

Происшествия
Лобовое столкновение на проспекте Победы сняла камера наблюдения
#авария #ДТП
23
Лобовое столкновение на проспекте Победы сняла камера наблюдения

сегодня, 12:14

Происшествия
Житель области пытался подкупить полицейского за пять тысяч рублей
#взятка
7
Житель области пытался подкупить полицейского за пять тысяч рублей

сегодня, 12:09

Происшествия