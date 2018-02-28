Житель области решил, что его жену изнасиловали и убил строительных рабочих

Прокурор Долгоруковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения 39-летним жителем г.Липецка двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, обвиняемый и его жена в августе 2017 года ремонтировали дом и надворные постройки своего знакомого в Долгоруковком районе.

21 августа обвиняемый нанял двух мужчин и женщину для того, чтобы они выкопали траншею под канализацию. Утром этого же дня он уехал в магазин за продуктами, а его жена, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, осталась контролировать ход работ.

В какой-то момент женщине стало плохо, она упала на пол веранды, и в этом состоянии ее застал вернувшийся муж.

Решив, что нанятые им работники опоили и изнасиловали жену, обвиняемый, схватил железный лом и потребовал объяснений.

Испуганные люди побежали в сторону автодороги. Однако обвиняемый догнал их н а своем автомобиле и сбил одного из мужчин. Перепуганному происходящим второму мужчине удалось спрятаться в кукурузном поле.

Проехав несколько метров, обвиняемый развернулся и умышленно переехал сбитого мужчину, при этом сбив находившуюся рядом с ним женщину.

В результате полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, а женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

Будучи уверенным, что оба потерпевших мертвы, обвиняемый скрылся с места происшествия.

По данному факту Задонским МСО СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования осуществляла прокуратура района.

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично.

Прокурор признал доказательства, собранные в ходе следствия, достаточными для подтверждения предъявленного обвинения и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В случае признания обвинения доказанным, суд может приговорить обвиняемого к наказанию вплоть до максимально возможного по совокупности совершенных преступлений 25-летнего срока лишения свободы.