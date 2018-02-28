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Кузбасс вошел в топ-30 туристических регионов России в 2017 году

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#внутренний туризм

Кемеровская область вошла в топ-30 лучших туристических регионов России за прошлый год. Кузбасс посетили более миллиона туристов, в том числе около 3 000 иностранцев.

Кузбасс попал на 26-е место в рейтинге внутреннего туризма, сообщает VSE42.ru со ссылкой на аналитическое агентство "ТурСтат". По сравнению с 2016 годом показатель Кемеровской области остался без изменений.

Специалисты не включили в рейтинг Москву (более 21 млн туристов) и Санкт-Петербург (7,5 млн туристов). В топ-5 вошли Краснодарский край (15,8 миллиона туристов), Подмосковье (14,1 миллиона), Крым (5,4 миллиона), Приморье (более 4 миллионов) и Владимирская область (больше 4 миллионов туристов).

196
#внутренний туризм

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