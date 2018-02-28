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сегодня, 14:31

Минобороны запретило военным использовать соцсети

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#социальные сети #вооруженные силы
Минобороны запретило военным использовать соцсети

Минобороны подготовило кодекс поведения для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов. 

Документ, который носит рекомендательный характер, имеется в распоряжении «Известий».

В нем, в частности, содержится раздел, посвященный информационным технологиям и соблюдению секретности при их использовании. Так, соцсети оказались под категорическим запретом, а применение мобильников будет на особом контроле.

В документе сотовый телефон назван «идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации», в связи с чем запрещается принимать гаджеты в подарок от посторонних людей.

Кроме того, мобильник нельзя оставлять без присмотра, чтобы исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение.

Несмотря на то, что кодекс носит рекомендательный характер, его соблюдение будет учитываться при аттестации офицера и оценке его служебной деятельности.

162
#социальные сети #вооруженные силы

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