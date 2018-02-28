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В Чехии в течение трех недель умерли от гриппа 50 человек

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В Чехии в течение трех недель умерли от гриппа 50 человек

Эпидемия гриппа была объявлена в стране в начале февраля

Эпидемия гриппа в Чехии унесла жизни 50 человек за три недели. Ещё 200 пациентов находятся в критическом состоянии - сообщают Известия со ссылкой на местные СМИ.

Государственный институт здравоохранения отмечает, что в группе повышенного риска находятся люди старше 60 лет. 43 погибших из 50 как раз входили в эту возрастную группу. Сейчас в Чехии на 100 тысяч здоровых граждан приходится почти две тысячи заражённых.

Эпидемия гриппа была объявлена в стране в начале февраля, и, по прогнозам экспертов, в ближайшее время улучшения эпидемической ситуации ждать не стоит.
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