Происшествия

сегодня, 12:44

В Лев-Толстовском районе горел дом многодетной семьи

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#пожар
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В Лев-Толстовском районе горел дом многодетной семьи

Сегодня утром в Лев-Толстовском районе в населенном пункте совхоз Льва Толстого на улице Центральной загорелся дом многодетной семьи.

Возгорание тушили три отделения пожарных, им помогали тушить два добровольца. В результате возгорания уничтожена кровля дома и внутренняя отделка на площади 70 квадратных метров.

Как сообщили в Октябрьском сельсовете, в доме было печное отопление. На данный момент причины возгорания устанавливаются. Некоторые члены семьи, в которой пятеро детей, получили травмы, но их жизни ничего не угрожает. 

На несчастье, которое произошло с семьей, отреагировали органы власти. В ближайшее время отдел соцзащиты района окажет материальную помощь пострадавшим.

 

4 933
#пожар
2

Комментарии (4)

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Абырвалг

1 минуту назад
Ты давай того, в Шарика превращайся. А то у Шарикова вся идея это отнять и поделить. И вопросы тупые - "...не газифицировали жилье многодетной семье". В чем у них заслуга и преимущество перед нормальными семьями с одним ребенком?
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Нормальный

5 минут назад
Опять многодетные..... Сейчас начнется вытье, что им все обязаны помогать, любить и жопы их подтирать. Родили одного - так и вкладывайтесь в него и по воспитанию и по образованию. Вырастит и будет вам подмога. А то нарожают трех и больше а потом ноют и жалуются а дети вырастают или бандюганами или колхозниками, т.к. у них нет ни воспитания ни образования.
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папаша

сегодня, 14:59
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Шариков

сегодня, 13:24
А почему власти раньше не реагировали ? И не газифицировали жилье многодетной семье ? Аааа? Почему ? Да потому что свой карман ближе !
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