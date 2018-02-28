В Лев-Толстовском районе горел дом многодетной семьи

Сегодня утром в Лев-Толстовском районе в населенном пункте совхоз Льва Толстого на улице Центральной загорелся дом многодетной семьи.

Возгорание тушили три отделения пожарных, им помогали тушить два добровольца. В результате возгорания уничтожена кровля дома и внутренняя отделка на площади 70 квадратных метров.



Как сообщили в Октябрьском сельсовете, в доме было печное отопление. На данный момент причины возгорания устанавливаются. Некоторые члены семьи, в которой пятеро детей, получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.

На несчастье, которое произошло с семьей, отреагировали органы власти. В ближайшее время отдел соцзащиты района окажет материальную помощь пострадавшим.