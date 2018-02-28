Спорт

сегодня, 12:46

Елецкий школьник победил «14-летнего великана» (ФОТО)

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#Всестилевое каратэ
Елецкий школьник победил «14-летнего великана» (ФОТО)

Каратисты из Ельца успешно выступили в Тверской области.

Спортсмены из древнего города поднялись на пьедестал почета в Торжке в розыгрыше Кубка Тверской области по всестилевому каратэ, посвященного воинам-интернационалистам, ветеранам локальных войн и военных конфликтов. На счету ельчан в итоге оказались две «серебряные» и две «бронзовые» медаль.

Второе место среди сверстников в дисциплине «полный контакт» занял Никита Шапошников, которому накануне только исполнилось 12 лет. В полуфинале парень из Ельца сумел выиграть у спортсмена из Москвы, который был на два года старше его. При этом наш каратист весил 66 кг, а его соперник – 79, и с учетом превосходства в возрасте и весе выглядел чуть ли не великаном по сравнению с Никитой.

Егор Шапошников получил «бронзу», а Вероника Лукина – две медали: за 2-е место в боях в полный контакт и за 3-е место в ката. При этом ввиду отсутствия соперниц в ката в своей возрастной группе 14-15 лет, ельчанка выступала со взрослыми спортсменками старше 18 лет и многих из них опередила.

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Подготовил призеров Армен Акопян.

Всего в соревнованиях принимали участие 250 каратистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тверской, Псковской, Брянской и Липецкой областей.

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4 821
#Всестилевое каратэ

Комментарии (4)

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Креатив

53 минуты назад
Спортсмены из древнего города поднялись на пьедестал почета другого древнего города... так бы и писали.
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папаша

сегодня, 14:58
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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123

сегодня, 14:41
Где ж эта Терская область?
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Житель

сегодня, 14:28
Что это : "всестилевому каратэ, воинам-интернационалистам, ветеранам локальных войн и военных конфликтов" ?
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