Елецкий школьник победил «14-летнего великана» (ФОТО)

Каратисты из Ельца успешно выступили в Тверской области.

Спортсмены из древнего города поднялись на пьедестал почета в Торжке в розыгрыше Кубка Тверской области по всестилевому каратэ, посвященного воинам-интернационалистам, ветеранам локальных войн и военных конфликтов. На счету ельчан в итоге оказались две «серебряные» и две «бронзовые» медаль.

Второе место среди сверстников в дисциплине «полный контакт» занял Никита Шапошников, которому накануне только исполнилось 12 лет. В полуфинале парень из Ельца сумел выиграть у спортсмена из Москвы, который был на два года старше его. При этом наш каратист весил 66 кг, а его соперник – 79, и с учетом превосходства в возрасте и весе выглядел чуть ли не великаном по сравнению с Никитой.

Егор Шапошников получил «бронзу», а Вероника Лукина – две медали: за 2-е место в боях в полный контакт и за 3-е место в ката. При этом ввиду отсутствия соперниц в ката в своей возрастной группе 14-15 лет, ельчанка выступала со взрослыми спортсменками старше 18 лет и многих из них опередила.







Подготовил призеров Армен Акопян.

Всего в соревнованиях принимали участие 250 каратистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тверской, Псковской, Брянской и Липецкой областей.





