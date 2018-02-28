Происшествия

сегодня, 12:28

Жительница области купила сим-карту и сняла деньги со счета ее прежнего владельца

14 2947
#кража
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Жительница области купила сим-карту и сняла деньги со счета ее прежнего владельца

Грязинский межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств при помощи мобильной связи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, жительница района в одном из магазинов Липецка купила сим-карту, к номеру которой была подключена услуга "мобильный банк".  Бывший владелец номера прекратил пользоваться этой услугой, однако в банк об этом не сообщил.

Воспользовавшись небрежностью бывшего владельца карты женщина похитила с его счета 3400 рублей. 

Потерпевший, обнаружив  пропажу, обратился в полицию и в результате успешных розыскных мероприятий подозреваемую в краже задержали.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.  

Признав собранные доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

14 2947
#кража
1

Комментарии (14)

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без телефона живу

10 минут назад
Не пользовался телефоном полгода, каждый день снимали по 5 рублей за " спящий номер", деньги на счёте кончились и номер отобрали. Спохватился, пошёл разбираться, нет в базе!
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папаша

52 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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124

сегодня, 14:29
Кемеровский, как можно быть таким тупым???
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Кемеровский

сегодня, 13:58
А какое имели право продать чужую сим карту, если договор с владельцем сим карты не расторгнут? А та женщина которая купила сим карту может пользоваться в том числе и услугой мобильный банк. Она же её купила, а не украла. Так что виновен тот, кто торгует чужими сим картами. Так что следует подать встречный иск .
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Николай

сегодня, 13:54
Не даром гвардейцы хлеб едят!))) Особенно умилила фраза: "в результате успешных розыскных мероприятий подозреваемую в краже задержали." Значит, бывают и не очень успешные розыскные мероприятия??
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власть

сегодня, 13:49
не стесняется сажать ни зачтокто-то получит новые погоны а кто-то делает вид что борется с преступностью но господа мы же видим что вы сажаете не техк сожалению не все это понимаютособенно это касается пенсионеров
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Мария

сегодня, 13:40
Надо же... Пару лет назад с сестрой приключилась аналогичная история. Но в ее случае полиция почему-то "не нашла" состава преступления...
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ттт

сегодня, 13:28
а вот помрет миллиардер, его телефон наследникам в куй не уперся - так и будет лежать, номер через некоторое время неиспользования поступает в продажу ......
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ттт

сегодня, 13:24
это как в лотерею выиграть, наверняка где то там продается симка Абрамовича ......
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Старший лейтенант Кувалдин

сегодня, 13:13
Люблю когда нас хвалят
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