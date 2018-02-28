Жительница области купила сим-карту и сняла деньги со счета ее прежнего владельца

Грязинский межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств при помощи мобильной связи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, жительница района в одном из магазинов Липецка купила сим-карту, к номеру которой была подключена услуга "мобильный банк". Бывший владелец номера прекратил пользоваться этой услугой, однако в банк об этом не сообщил.

Воспользовавшись небрежностью бывшего владельца карты женщина похитила с его счета 3400 рублей.

Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в полицию и в результате успешных розыскных мероприятий подозреваемую в краже задержали.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Признав собранные доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.