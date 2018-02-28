Общество

вчера, 20:38

В Липецке назвали лучшего воспитателя

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#образование #детский сад #воспитатель
В Липецке назвали лучшего воспитателя

Воспитатель детского сада № 96 Ольга Немкина стала абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года – 2018».

Сегодня в гимназии № 69 состоялся заключительный тур городского профессионального конкурса «Воспитатель года». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, финалистки выступили с публичными лекциями.

Так, Елена Крисанова, воспитатель детского сада № 104, обозначила проблемы организации дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и предложила возможные пути их решения.

Как правильно организовать предметно-пространственную среду в детском саду, чтобы она мотивировала малышей на развитие и творчество? Свои варианты решения данного вопроса предложила Наталья Зубкова, воспитатель детского сада № 6.

Роль воспитателя в создании здоровьесберегающей среды в детском саду раскрыла воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 38 Татьяна Порядина. Убедительным был взгляд Ольги Немкиной на проблему использования современных информационных технологий в детском саду.

Елена Бурых, воспитатель детского сада № 128, рассказала о важности трудового воспитания, продемонстрировала формы работы с детьми по этому направлению и результаты детского труда.

За «круглым столом», который вел заведующий детского сада № 91 Иван Чернышев, участницы обсудили основные проблемы дошкольного образования.

По итогам конкурса воспитатели Елена Крисанова, Наталья Зубкова, Елена Бурых, Татьяна Порядина признаны победителями конкурса «Воспитатель года – 2018».

Воспитатель детского сада № 96 Ольга Немкина стала абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года – 2018». Педагоги будут награждены денежными премиями. Абсолютный победитель продолжить состязаться теперь уже за звание лучшего воспитателя Липецкой области.

Фото doal.ru
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#образование #детский сад #воспитатель

Комментарии (10)

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Коля

сегодня, 00:34
Аноним, ты у неё лизни,чепушило
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Аноним

вчера, 22:59
Самый лучший воспитатель Елена Николаевна! Мы гордимся Вами!!!
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Только толку

вчера, 22:23
От этого ноль)
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Антонина

вчера, 21:55
Эх ,с зарплатной воспитателя можно умирать ,всего ничего
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Мария

вчера, 21:55
Замечательные воспитатели и замечательные люди! Получила большое удовольствие от конкурса! Профессионалы!
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Тання

вчера, 21:51
Вопрос. Сколько зарплата у воспитателя???? 12.000₽
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Тання

вчера, 21:50
Вопрос. Сколько зарплата у воспитателя???? 12.000₽
ответить

Гость

вчера, 21:46
Поздравляем Татьяну Анатольевну Мы гордимся Вами!!!! Наши дети в хороших руках СПАСИБО
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Светлана

вчера, 21:10
Поздравляем!!!! Это самый лучший воспитатель какого мы знаем. Она этого заслужила!!! Молодец!!!
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