В Липецке назвали лучшего воспитателя

Воспитатель детского сада № 96 Ольга Немкина стала абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года – 2018».

Сегодня в гимназии № 69 состоялся заключительный тур городского профессионального конкурса «Воспитатель года». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, финалистки выступили с публичными лекциями.



Так, Елена Крисанова, воспитатель детского сада № 104, обозначила проблемы организации дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и предложила возможные пути их решения.



Как правильно организовать предметно-пространственную среду в детском саду, чтобы она мотивировала малышей на развитие и творчество? Свои варианты решения данного вопроса предложила Наталья Зубкова, воспитатель детского сада № 6.



Роль воспитателя в создании здоровьесберегающей среды в детском саду раскрыла воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 38 Татьяна Порядина. Убедительным был взгляд Ольги Немкиной на проблему использования современных информационных технологий в детском саду.



Елена Бурых, воспитатель детского сада № 128, рассказала о важности трудового воспитания, продемонстрировала формы работы с детьми по этому направлению и результаты детского труда.



За «круглым столом», который вел заведующий детского сада № 91 Иван Чернышев, участницы обсудили основные проблемы дошкольного образования.



По итогам конкурса воспитатели Елена Крисанова, Наталья Зубкова, Елена Бурых, Татьяна Порядина признаны победителями конкурса «Воспитатель года – 2018».



Воспитатель детского сада № 96 Ольга Немкина стала абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года – 2018». Педагоги будут награждены денежными премиями. Абсолютный победитель продолжить состязаться теперь уже за звание лучшего воспитателя Липецкой области.



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