Общество

вчера, 19:50

Цены на одни и те же продукты в Липецке отличаются в полтора раза

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Цены на одни и те же продукты в Липецке отличаются в полтора раза

Специалисты проверили стоимость основных продуктов.

Даже на основные продукты питания цены в Липецке могут существенно отличаться. Это в очередной раз подтвердил мониторинг, проведенный сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики.

Так, например, литр рафинированного масла одного и того же производителя в разных магазинах стоит от 77 рублей до 116, то есть разница составляет 50 процентов. 180-граммовый пакетик масла местного производителя – от 69,90 до 102,37, 2 кг муки – от 45,90 до 67,90. Даже главный продукт – хлебный батон стоит от 12,99 до 14,40.

При проведении мониторинга в расчет брались только цены в крупных торговых предприятиях. Если учесть мелкие магазины, то разница может быть еще более ощутимой.

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Комментарии (10)

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Lillian Barrera

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Сракотан

сегодня, 01:45
На лекарства еще хуже.
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Главное что знают, что все завышают

сегодня, 01:13
Ничего не изменилось в этом мире, одни мониторят, другие завышают цены и всё остаётся на своих местах, вот она, слабина власти, не способная ничего контролировать в этой стране.
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....

вчера, 23:47
Как говорится "Не нае..шь,не проживешь"!плохо контролируете значет!!!а комерсы цены от себя хреначут
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Забываете всегда дописывать слово

вчера, 23:26
ГАВНОпродукты
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липчанин 1

вчера, 23:14
Ну, и? Дальше что "Город48"? Об этом и так все знают!
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Чкал

вчера, 23:14
Специалисты определили,что вор украл у меня деньги - и что дальше ????
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Колхозан

вчера, 21:33
Раньше спрос рождал предложение и как-то бизнес зависел от спроса, а сейчас этого нет, цены с потолка. Купи и всё; нет денег - возьми кредит; дорого, а где дешевле? спросит продавец на рынке. Покупательская способность населения снижается, поэтому коммерсы за счёт увеличения цены стараются повысить прибыль, но с оговоркой: надо налоги платить, все кругом дорожает... Дорожает джип в автосалоне для богатых, да и то не так быстро как продукты и одежда! Такое ощущение: если и дальше так будет, то голодные и холодные куски мяса будут бросаться на людей в дорогих машинах и их есть. Потому что, кроме долгов по кредиту им терять станет не чего!
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54у673

вчера, 21:11
мне вот интересно куда катимся ? такое обилие одних и тех же магазинов пятерка и магниты судя во всему государство выкупит это все и не будет у нас частного бизнеса будут эти магазины государственными
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гость

вчера, 21:09
не знаю ,,где вы видели батоны по такой цене, наверное 0,5 батона
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