Цены на одни и те же продукты в Липецке отличаются в полтора раза

Специалисты проверили стоимость основных продуктов.

Даже на основные продукты питания цены в Липецке могут существенно отличаться. Это в очередной раз подтвердил мониторинг, проведенный сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики.

Так, например, литр рафинированного масла одного и того же производителя в разных магазинах стоит от 77 рублей до 116, то есть разница составляет 50 процентов. 180-граммовый пакетик масла местного производителя – от 69,90 до 102,37, 2 кг муки – от 45,90 до 67,90. Даже главный продукт – хлебный батон стоит от 12,99 до 14,40.

При проведении мониторинга в расчет брались только цены в крупных торговых предприятиях. Если учесть мелкие магазины, то разница может быть еще более ощутимой.