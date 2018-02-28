Общество

вчера, 19:48

Еще шестеро незаконных уличных торговцев предстанут перед законом

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#Уличная торговля #проверки
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Еще шестеро незаконных уличных торговцев предстанут перед законом

Борьба со стихийной торговлей продолжается.

Сегодня борцы со стихийной торговлей в Липецке проявили особое рвение и на улицах города выявили аж шестерых продавцов, осуществлявших деятельность вне розничных рынков.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, на основании которых им грозит штраф.

Напомним, что в Липецкой области объявили войну уличной торговле, провозгласив курс на полное ее искоренение и перемещение торговцев в специально отведенные павильоны и рынки. Но бизнесменов на остановках и вдоль дорог пока меньше не стало.

22 1207
#Уличная торговля #проверки
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Комментарии (22)

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Lillian Barrera

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Не устали бороться ?

сегодня, 01:18
Им грозит всего лишь штраф, заплатив который, они в очередной раз выйдут торговать на свои прикормленные места.
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Когда же

вчера, 23:28
Галина, вас выгонят с работы и оставят без трусов!!!!! Люди вы вооще епанулись???? Может это их последние копейки в надежде хоть как то заработать а то у меня вроде все хорошо да и ладно нельзя так ох нельзя с каждым в жизни может все случиться .
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Сергей

вчера, 23:22
из истории, тебя первым нужно к стенке ставить за только упоминание имени врага народов.
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а ещё твой кумир- это миллионы,

вчера, 23:08
из истории, убитых,замученных,истерзанных людей,не зависимо от возраста и национальности.удивляюсь придуркам,приводящим в пример таких людей,где,даже на родине его, стыдятся этого этапа истории.сам то уверен,что всегда будешь готов оплатить проезд,коммуналку,пропитание,будущее детей?или ты в другом мире живешь,где всегда все ровно и гладко?
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Галина

вчера, 22:44
когда же наконец уберут торговлю с площади Плеханова. Стражи порядка покуривают, а торговля идет под их чутким контролем, особенно ширпотребом.... видимо надежно охраняют родственников от "рэкета"
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Ляяяят

вчера, 22:24
МАРАЗМ
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Алкаш

вчера, 22:09
Мы не Париж. Нам нужны только торговые центры с дорогой, неизвестно из чего сделанной просрочкой.
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из истории

вчера, 21:56
Как Гитлер избавился от "зайцев"(безбилетников). Полиция останавливает автобус, выводят безбилетников, расстреляли у всех навиду, автобус дальше поехал. Этих барыг также надо. На следующий день все улицы города самоочистяться от нелегальной торговли
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Гном

вчера, 21:53
Вы ещё начните их с гаубиц обстреливать , прям поквадратно! Нет что бы обустроить мини торговые зоны. Люди не из за хорошей жизни на морозе стоят!
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