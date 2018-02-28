вчера, 19:48
Еще шестеро незаконных уличных торговцев предстанут перед законом
Борьба со стихийной торговлей продолжается.
Сегодня борцы со стихийной торговлей в Липецке проявили особое рвение и на улицах города выявили аж шестерых продавцов, осуществлявших деятельность вне розничных рынков.
Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, на основании которых им грозит штраф.
Напомним, что в Липецкой области объявили войну уличной торговле, провозгласив курс на полное ее искоренение и перемещение торговцев в специально отведенные павильоны и рынки. Но бизнесменов на остановках и вдоль дорог пока меньше не стало.
Lillian Barrera
Не устали бороться ?
Когда же
Сергей
а ещё твой кумир- это миллионы,
Галина
Ляяяят
Алкаш
из истории
Гном