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вчера, 19:21

Липецкая вечёрка: обреченные замерзать, езда без правил и лютый февраль

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечёрка: обреченные замерзать, езда без правил и лютый февраль

Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 27 февраля.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено крику о помощи жителей Сырского Рудника. «Сейчас зима, жители Сырского Рудника обречены замерзать, когда стоят на остановках и ждут автобусов в направлении 19-ого микрорайона. Очень плохо ходят автобусы №24 и №24а».

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про мошенничество. Жительнице села Измалково поступил звонок от якобы покупателей, которые планировали купить ее недвижимость, но только в марте. Чтобы гарантировать сделку, они предложили перевести задаток. Ну а дальше — вы сами знаете. 

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме культуры вождения. На записи регистратора целый ассортимент разнообразных нарушений — повороты в неположенном месте, несоблюдение правил предоставления приоритета, проезд на запрещающий сигнал, опасное перестроение. Чаще всего — так называемое подрезание. 

Горячо в комментариях к новости про прогнозы синоптиков. В регионе сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 6-9 градусов ниже средних многолетних значений. 

Между тем, бурно обсуждается читателями сообщение про нападение на елецких врачей. Следствие установило тех, кто избил медиков. Обвинение предъявлено 16-летнему парню и паре его 20-летних приятелей. Им грозит до 5 лет лишения свободы

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (2)

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Lillian Barrera

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вчера, 19:33
№24 и №24 а всегда были маршрутами призраки ходят отвратительно и если на 19-ом или 27-мом их дублируют многие автобусы идущие на Сокол то на Сырском не густо особенно по Ударников Юношеской кроме №35 и №353 ничего нет они дублеры до Рынка !
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