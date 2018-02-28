Липецкая вечёрка: обреченные замерзать, езда без правил и лютый февраль

Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 27 февраля.



Максимальное внимание читателей сегодня уделено крику о помощи жителей Сырского Рудника. «Сейчас зима, жители Сырского Рудника обречены замерзать, когда стоят на остановках и ждут автобусов в направлении 19-ого микрорайона. Очень плохо ходят автобусы №24 и №24а».



Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про мошенничество. Жительнице села Измалково поступил звонок от якобы покупателей, которые планировали купить ее недвижимость, но только в марте. Чтобы гарантировать сделку, они предложили перевести задаток. Ну а дальше — вы сами знаете.



Во вторник развернулось живое обсуждение по теме культуры вождения. На записи регистратора целый ассортимент разнообразных нарушений — повороты в неположенном месте, несоблюдение правил предоставления приоритета, проезд на запрещающий сигнал, опасное перестроение. Чаще всего — так называемое подрезание.



Горячо в комментариях к новости про прогнозы синоптиков . В регионе сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 6-9 градусов ниже средних многолетних значений.



Между тем, бурно обсуждается читателями сообщение про нападение на елецких врачей . Следствие установило тех, кто избил медиков. Обвинение предъявлено 16-летнему парню и паре его 20-летних приятелей. Им грозит до 5 лет лишения свободы

