Погода в Липецке

вчера, 16:40

Последний день зимы в Липецкой области холоднее обычного на 9 градусов

7 1653
#похолодание
3
Последний день зимы в Липецкой области холоднее обычного на 9 градусов

В период 28 февраля – 1 марта сохраняется опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 14-17 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже средних многолетних значений. 

В ближайшие трое суток с приближением атмосферных фронтов южного циклона на территории Липецкой области ожидается снег разной интенсивности, местами метель, на дорогах возможны снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 14-17 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный 7-12 м/сек., временами порывы могут достигать до 17 м/сек. Температура ночью -15 -20 градусов, в низких местах до -25, днем от 9 до 14 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем небольшой снег. Температура ночью от 19 до 21 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов мороза. 

Самым теплым 28 февраля в Липецке был в 1990 году: +8, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1924 году — 29 градусов мороза.

7 1653
#похолодание
3

Комментарии (7)

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Lillian Barrera

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юля

вчера, 22:39
побыстрее бы начал таять этот снег!надоел
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valerafromsplus

вчера, 21:11
А когда всё таять начинает... Такая вонь пойдёт...
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valerafromsplus

вчера, 21:09
Через неделю всё таять начнёт. Слякоть и т.д.. Радуйтесь пока...
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valerafromsplus

вчера, 21:07
Ч., Апокалипсической. )
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я в панике

вчера, 21:02
зимой в России -20! никогда такого не было! пойду срочно и незамедлительно повешусь!
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Ч.

вчера, 19:31
МЧС прислал извещение об аномальной температуре - 14-17 градусов .У меня вопрос : "А если -30 -35 , то это будет как обозначено ? Ну и ну ...
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