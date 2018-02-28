Последний день зимы в Липецкой области холоднее обычного на 9 градусов

В период 28 февраля – 1 марта сохраняется опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 14-17 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже средних многолетних значений.

В ближайшие трое суток с приближением атмосферных фронтов южного циклона на территории Липецкой области ожидается снег разной интенсивности, местами метель, на дорогах возможны снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 14-17 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный 7-12 м/сек., временами порывы могут достигать до 17 м/сек. Температура ночью -15 -20 градусов, в низких местах до -25, днем от 9 до 14 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем небольшой снег. Температура ночью от 19 до 21 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов мороза.

Самым теплым 28 февраля в Липецке был в 1990 году: +8, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1924 году — 29 градусов мороза.