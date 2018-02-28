Общество

вчера, 16:36

Петровский рынок не будут переносить

36 4448
#Петровский рынок #благоустройство #Набережная
5
Петровский рынок не будут переносить

Вопрос переезда зоны торговли обсудили в рамках благоустройства Набережной.

Управление внутренней политики Липецкой области подвело итоги опроса пользователей «Портала неравнодушных» по теме благоустройства Набережной в Липецке. За то, чтобы зона отдыха и дальше развивалась, проголосовали более 93% участников голосования.

Вместе с вопросом будущего Набережной интернет-активисты подняли проблему соседства торговой зоны (Петровского рынка) и рекреационной. По мнению пользователей ресурса рынок стоит перенести. Но в управлении внутренней политики ответили, что переезд Петровского рынка на иную площадку не запланирован в генеральном плане развития Липецка.

Строительство первой очереди Набережной было выполнено еще в 2007 году. Тогда появились первые 500 метров зоны отдыха на реке Воронеж. Сейчас предполагается ее дальнейшее развитие. На 3,2 км берега появятся пляжная зона, зона променада и зона застройки, там запланировано размещение детских игровых и спортивных площадок, зон общественного питания, прогулочных зон, велосипедных зон с пунктами проката. Законченная Набережная должна занять участок между улицами Неделина и Механизаторов.
36 4448
#Петровский рынок #благоустройство #Набережная
5

Комментарии (36)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Для против всякой дури

сегодня, 00:31
Все верно. Поддерживаем.
ответить

Гуля

сегодня, 00:25
Неужели эти рынки уберут!? Здорово.
ответить

Ну да

сегодня, 00:21
Рожи красные.Пропитые и прокуреные.
ответить

Тку

сегодня, 00:18
Все правильно написано. На к надо позорные рынки. Пусть арендуют вТЦ места. Не хрена, быть дураками. Ширмы свои поставят и зеркало 19 века.ПОЗОР. прочь рынки. Противно. Никогда туда не хожу. А продавцы просто жесть.
ответить

«против всякой дури».

вчера, 22:58
Рынки надо убирать. И к этому придем, рано или поздно. Они должны быть за городом. Просто пока власть кормится с этих "тарелок", придумают кучу доводов, чтобы все было как есть.
ответить

Галина

вчера, 22:39
Сергей 13, обустройство каменного лога, по моему мнению, задача правильная В центре города - это прекрасная прогулочная зона. Единственное - смущает центральный рынок и рынок Спутник, особенно второй. Таких раскоряк опутанных торговками вокруг не должно быть
ответить

Согласен

вчера, 22:27
21-век, сам в инете третий год одеваюсь все устраивает даже предоставляют на обувь 3 бесплатных ремонта)
ответить

21-век

вчера, 22:14
Алло народ! Какие рынки и ТЦ!?? Покупайте в интернет магазинах там и дешевле и такой же товар.. Нам домой курьер привозит (заметьте бесплатно) любые вещи от дешевых до брендов. Меришь если понравилось покупаешь, нет отдаешь курьеру..
ответить

Князь

вчера, 22:03
Это одно единственное правильное решение Администрации во благо города и его жителей
ответить

Сергей 13

вчера, 21:49
В городе куда не глянь,грязи по колено,гадюшник и разруха,но деньги будем вкладывать в благоустройство лога,в котором 95% липчан никогда не побывает больше одного раза.Когда народ поймет,что за свои права нужно бороться,тогда что то изменится,а пока стоните,как целки,хорошо г.48 есть.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Историко-патриотическая игра собрала более 600 школьников
#образование #патриотизм
9
Историко-патриотическая игра собрала более 600 школьников

вчера, 20:48

Общество
В Липецке назвали лучшего воспитателя
#образование #детский сад #воспитатель
10
В Липецке назвали лучшего воспитателя

вчера, 20:38

Общество
Цены на одни и те же продукты в Липецке отличаются в полтора раза
10
Цены на одни и те же продукты в Липецке отличаются в полтора раза

вчера, 19:50

Общество
Еще шестеро незаконных уличных торговцев предстанут перед законом
#Уличная торговля #проверки
22
Еще шестеро незаконных уличных торговцев предстанут перед законом

вчера, 19:48

Общество
Реальные доходы липчан упали на 2,6%
#доходы населения
59
Реальные доходы липчан упали на 2,6%

вчера, 17:16

Общество
В январе зарплаты среднего и младшего медперсонала сравнялись
#зарплата
51
В январе зарплаты среднего и младшего медперсонала сравнялись

вчера, 16:38

Общество