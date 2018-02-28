Петровский рынок не будут переносить

Вопрос переезда зоны торговли обсудили в рамках благоустройства Набережной.

Управление внутренней политики Липецкой области подвело итоги опроса пользователей «Портала неравнодушных» по теме благоустройства Набережной в Липецке. За то, чтобы зона отдыха и дальше развивалась, проголосовали более 93% участников голосования.



Вместе с вопросом будущего Набережной интернет-активисты подняли проблему соседства торговой зоны (Петровского рынка) и рекреационной. По мнению пользователей ресурса рынок стоит перенести. Но в управлении внутренней политики ответили, что переезд Петровского рынка на иную площадку не запланирован в генеральном плане развития Липецка.



Строительство первой очереди Набережной было выполнено еще в 2007 году. Тогда появились первые 500 метров зоны отдыха на реке Воронеж. Сейчас предполагается ее дальнейшее развитие. На 3,2 км берега появятся пляжная зона, зона променада и зона застройки, там запланировано размещение детских игровых и спортивных площадок, зон общественного питания, прогулочных зон, велосипедных зон с пунктами проката. Законченная Набережная должна занять участок между улицами Неделина и Механизаторов.