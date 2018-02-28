Общество
вчера, 16:07
Липецкая молодежь встретится на дебатах
Так определят молодого лидера профсоюзов.
В Липецкой области стартует региональный конкурс «Молодой профсоюзный лидер — 2018». Его участниками могут стать профсоюзные активисты в возрасте до 35 лет. Профсоюзный стаж претендентов должен быть не менее одного года.
Конкурс проходит в два этапа — заочный (рассмотрение заявок) и очный (финал). В рамках соревнования претендентам на звание предстоит презентовать свой автопортрет, показать знания права, в том числе — пройти этапы тестирования и дебаты, и представить свой проект. Участникам предлагается представить свои идеи по изменению качества жизни населения, по организации тематических сообществ онлайн и оффлайн формата, по преемственности поколений, по общему решению социальных проблем.
Заявки на участие принимаются в приемной федерации профсоюзов Липецкой области или на электронную почту ms.fplo@inbox.ru до 16 марта. Победитель представит регион на уровне ЦФО.
Конкурс проходит в два этапа — заочный (рассмотрение заявок) и очный (финал). В рамках соревнования претендентам на звание предстоит презентовать свой автопортрет, показать знания права, в том числе — пройти этапы тестирования и дебаты, и представить свой проект. Участникам предлагается представить свои идеи по изменению качества жизни населения, по организации тематических сообществ онлайн и оффлайн формата, по преемственности поколений, по общему решению социальных проблем.
Заявки на участие принимаются в приемной федерации профсоюзов Липецкой области или на электронную почту ms.fplo@inbox.ru до 16 марта. Победитель представит регион на уровне ЦФО.
я ль на свете всех милее
Веня
ну чего вы глупости пишите
Чаки
Светлана
А где дебаты Путина ?