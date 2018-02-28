Общество

вчера, 16:07

Липецкая молодежь встретится на дебатах

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#конкурс #профсоюз #молодежь
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Липецкая молодежь встретится на дебатах

Так определят молодого лидера профсоюзов.

В Липецкой области стартует региональный конкурс «Молодой профсоюзный лидер — 2018». Его участниками могут стать профсоюзные активисты в возрасте до 35 лет. Профсоюзный стаж претендентов должен быть не менее одного года.

Конкурс проходит в два этапа — заочный (рассмотрение заявок) и очный (финал). В рамках соревнования претендентам на звание предстоит презентовать свой автопортрет, показать знания права, в том числе — пройти этапы тестирования и дебаты, и представить свой проект. Участникам предлагается представить свои идеи по изменению качества жизни населения, по организации тематических сообществ онлайн и оффлайн формата, по преемственности поколений, по общему решению социальных проблем.

Заявки на участие принимаются в приемной федерации профсоюзов Липецкой области или на электронную почту ms.fplo@inbox.ru до 16 марта. Победитель представит регион на уровне ЦФО.
6 656
#конкурс #профсоюз #молодежь
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Комментарии (6)

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я ль на свете всех милее

вчера, 21:27
всех румяней и белее? а ей "лидеры" в ответ.................
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Веня

вчера, 20:15
вот товарищ интересно рассказывает о происходящем https://www.youtube.com/watch?v=LEy_MpRVS_g
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ну чего вы глупости пишите

вчера, 17:37
А где * Путина ?, "образ будущего" для них - это настоящее, ибо никогда им не будет так хорошо, как сейчас! :) (з.ы. а кто такой "господин Киселев" и почему он должен что-то обсуждать? вроде у нас нет такого кандидата на текущих выборах?)
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Чаки

вчера, 17:29
Участникам предлагается представить свои идеи по улучшению качества жизни.Идея простая победить Кащея. Но он не победим.Игла в яйце , яйцо в двойнике, двойники в кремле ,а туда дороги нету.А если серьезно то профсоюза у нас вообще не существует, нет на бумажке он есть но вот в реальности его не существует.Так что уважаемый молодой принц, вы будете принцем не существующего королевства.А жизнь это не сказка.
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Светлана

вчера, 17:07
Молодые холопы и конъюнктурщики будут спорить: кто из них сильнее любит Путина и Королёва!
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А где дебаты Путина ?

вчера, 16:55
Ни Путин, ни Ельцин у нас не участвовали в * , поэтому это старая российская традиция, действующий глава государства почему-то считает ниже своего достоинства. Да и Медведев тоже не участвовал в * . Наверное, нечего сказать. Вообще-то самая большая проблема нынешней избирательной кампании, на мой взгляд, это не травля Грудинина — это невнятность и отсутствие образа будущего, заявленного у главного кандидата. Вообще-то это надо обсуждать и в том числе господину Киселеву. Где обещанный образ будущего, где отчеты о реализации за 18 лет?
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