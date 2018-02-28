вчера, 15:55
Из-за коммунальной аварии в центре Липецка без воды остались 3000 человек
Сегодня в 15.00 на улице Гранитной в Липецке возле жома №19 лопнул 100-мм водопровод.
Без холодной воды остались 3043 человека. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, отключены 542 дома в частном секторе по улицам:
Коротевича;
Тельмана;
Вавилова;
Шевченко;
Урицкого;
Щорса;
Чайковского;
Новокарьерная;
Гранитная:
Вторая Гранитная.
Воду подвозят к дому №19 по улице Вторая Гранитная.
Предварительное время окончания работ - 20.00.
Гретый коммерс
все мы существуем
Житель
Торговая
Мы вчера на соколе
житель
Агент
гость