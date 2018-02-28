Общество

вчера, 15:55

Из-за коммунальной аварии в центре Липецка без воды остались 3000 человек

8 1606
#водоснабжение
Из-за коммунальной аварии в центре Липецка без воды остались 3000 человек

Сегодня в 15.00 на улице Гранитной в Липецке возле жома №19 лопнул 100-мм водопровод.  

Без холодной воды остались 3043 человека. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, отключены 542 дома в частном секторе по улицам:

Коротевича;

Тельмана;

Вавилова;

Шевченко;

Урицкого;

Щорса;

Чайковского;

Новокарьерная;

Гранитная:

Вторая Гранитная.

Воду подвозят к дому №19 по улице Вторая Гранитная.

Предварительное время окончания работ - 20.00.

8 1606
#водоснабжение

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гретый коммерс

вчера, 23:34
Мы позаботились о вас наставили аппараты по продаже воды возле домов. Скоро эти аварии будут нормой ))))
ответить

все мы существуем

вчера, 21:24
в жоме №666
ответить

Житель

вчера, 20:01
Каждый день одно и тоже, все трубы уже сгнили, они были проложены еще в СССР, а потом никто ничего не прокладывал, все деньги людей уходили и уходят в карманы олигархов которым плевать на людей
ответить

Торговая

вчера, 19:52
А мы 23 февраля весь день сидели без воды,до 5 утра. Ни холодной, ни горячей не было.ЛГЭК активно нас "защищал "
ответить

Мы вчера на соколе

вчера, 17:58
Весь день без воды сидели. Что вообще происходит в городе? К морозам опять оказались не готовы.
ответить

житель

вчера, 17:47
Живу в жоме № 5 по ул.Щорса. Привезите воды...
ответить

Агент

вчера, 16:51
А Коротевича!
ответить

гость

вчера, 16:28
жома №19????????????? это что?
ответить

Еще в рубрике

Историко-патриотическая игра собрала более 600 школьников
#образование #патриотизм
9
Историко-патриотическая игра собрала более 600 школьников

вчера, 20:48

Общество
В Липецке назвали лучшего воспитателя
#образование #детский сад #воспитатель
10
В Липецке назвали лучшего воспитателя

вчера, 20:38

Общество
Цены на одни и те же продукты в Липецке отличаются в полтора раза
10
Цены на одни и те же продукты в Липецке отличаются в полтора раза

вчера, 19:50

Общество
Еще шестеро незаконных уличных торговцев предстанут перед законом
#Уличная торговля #проверки
22
Еще шестеро незаконных уличных торговцев предстанут перед законом

вчера, 19:48

Общество
Реальные доходы липчан упали на 2,6%
#доходы населения
59
Реальные доходы липчан упали на 2,6%

вчера, 17:16

Общество
В январе зарплаты среднего и младшего медперсонала сравнялись
#зарплата
51
В январе зарплаты среднего и младшего медперсонала сравнялись

вчера, 16:38

Общество