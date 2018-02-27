Спорт

21 минуту назад

Липецкие ушуисты переписали историю в международном турнире (ФОТО)

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#Ушу-саньда #ушу-таолу #ушу
Липецкие ушуисты переписали историю в международном турнире (ФОТО)

Конкурентами наших ребят были более тысячи бойцов из разных стран.

Турнир «Московские звезды ушу-2018» принес сборной Липецкой области две «золотые» и две «серебряные» медали.

Успех тем более значим, что в соревнованиях на ковре Московского дома ушу выступали более тысячи (!) участников из многих регионов Росси и нескольких стран – Италии, Франции, Китая, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Латвии.

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В ушу-таолу (демонстративной технике) в дисциплине «дуйлянь» (т.е. в парах) без оружия «золото» завоевали Виктория Цандекова и Софья Широбоких.

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Подготовил девчат Роман Цандеков.

Три награды на международном уровне ждали нас в ушу-саньда, т.е. в поединках. Сергей Захарычев, победив нескольких соперников, поднялся на высшую ступень пьедестала почета в турнире юношей 15-16 лет в весе до 80 кг.

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«Серебряные» награды завоевали Павел Дьяконов (15-16 лет, до 75 кг), Алина Вялых (15-16 лет, до 56 кг).

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Подготовили ребят данковские тренеры ОК СШОР Артем и Геннадий Шаталовы.

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Как сообщил GOROD48 президент липецкой областной федерации ушу Андрей Дмитриев, успех в столице стал одним из самых громких в истории этого вида спорта в нашем регионе.

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#Ушу-саньда #ушу-таолу #ушу

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