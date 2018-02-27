В Липецке состоится конференция филологов

Учителя обсудят проблемы образования.

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования. Современное школьное филологическое образование: традиции и перспективы» состоится в Липецке. Мероприятие для учителей русского языка и литературы проводит липецкий институт развития образования. Конференция состоится 19-20 марта.



Участники встречи обсудят актуальные проблемы теории и практики современного школьного филологического образования. В их числе: вопросы методики преподавания, аспекты изучения литературных произведений в школах, использование инноваций в образований, роль регионального компонента в преподавании, современные учебники по русскому языку, гуманитарные предметы как основу патриотического воспитания.



Конференция будет проходить на базе института образования и лицея №44. Участники встречи смогут посетить мастер-классы, открытые уроки, принять участие в работе круглого стола и дискуссионных площадок.