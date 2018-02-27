Общество

43 минуты назад

В Липецке состоится конференция филологов

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#образование #конференция
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В Липецке состоится конференция филологов

Учителя обсудят проблемы образования.

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования. Современное школьное филологическое образование: традиции и перспективы» состоится в Липецке. Мероприятие для учителей русского языка и литературы проводит липецкий институт развития образования. Конференция состоится 19-20 марта.

Участники встречи обсудят актуальные проблемы теории и практики современного школьного филологического образования. В их числе: вопросы методики преподавания, аспекты изучения литературных произведений в школах, использование инноваций в образований, роль регионального компонента в преподавании, современные учебники по русскому языку, гуманитарные предметы как основу патриотического воспитания.

Конференция будет проходить на базе института образования и лицея №44. Участники встречи смогут посетить мастер-классы, открытые уроки, принять участие в работе круглого стола и дискуссионных площадок.
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#образование #конференция
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Комментарии (2)

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Выступит главный филолог Липы

1 минуту назад
Оръалефф
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Леравырвиглаз

33 минуты назад
В Липецке состоиться конференция филологов
ответить

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