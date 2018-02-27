На частичный карантин ушла ещё одна школа Липецка

Всего карантин объявлен в 10 школах.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, частичный карантин пришёл ещё в одну школу Липецка - в гимназию номер 1.



По состоянию на 27 февраля, полностью закрытых на карантин в Липецке школ нет. Сокращается и число закрытых классов - судя по всему, ОРВИ и грипп в школах скоро будут побеждены. По последним данным, частично приостановлены занятия в 10-ти школах, в общей сложности там закрыты 16 классов. Частичный карантин охватил школы под номерами 1, 2, 4, 9, 18, 31, 37, 46, 54, 64.



Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».



Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.