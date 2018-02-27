Бюджет района потратят на покупку седана для чиновников

Приобретение автомобиля оценили в почти в 1,5 млн рублей.

Администрация Липецкого района объявила тендер на поставку нового автомобиля. Машина приобретается для нужд казенного учреждения «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Липецкого муниципального района». Покупку оценили в 1 483 000 рублей.



В техническом задании к поставке не указаны ни модель, ни марка автомобиля, зато подробно описаны характеристики приобретения. Чиновникам из Липецкого района нужен пятиместный седан с двигателем объемом не менее 2,5 литров и мощностью от 125 лошадиных сил. Автомобиль цвета серебристый металлик укомплектуют многофункциональным рулем, камерами заднего вида, двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света. Салон седана выполнят из ткани, в его отделке используют вставки «под дерево».



В машине будут установлены беспроводное зарядное устройство, аудиосистема CD/MP3/WMA, коммуникационная система Bluetooth, шесть динамиков, бортовой компьютер, крепление под детское кресло. Авторы технического задания к покупке настолько тщательно подошли к описанию характеристик автомобиля, что указали наличие мультимедийной системы Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню «Fluck function». Из этого можно сделать вывод, что чиновникам необходима новая Toyota Camry.



Легковой автомобиль должен быть не ранее 2017 года выпуска. При успешном завершении тендера новая машина припаркуется в гараже учреждения к майским праздникам. Покупку оплатят из бюджета Липецкого района.