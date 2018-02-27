Липецкая энергосбытовая компания борется за качественное электроснабжение в регионе

Неплатежи – одна из основных причин нехватки средств на ремонт и строительство электросетей в области

225 тысяч рублей за электричество должен житель Грязинского района. Владелец дома 105 в Ленинском лесхозе полтора года не оплачивал счета. А ведь крупный должник в Грязинском районе не один. Жители дома 43 по улице Российской в селе Малей за два года накопили долг в 200 тысяч рублей, а владельцы квартиры №1 в доме 19 по улице Юбилейная в селе Ярлуково – 150 тысяч. Энергетики их обесточили, суммы они взыскивают через суд. Деньги, которые не заплатили всего три должника, могли бы решить проблему жителей улиц Громова и Правды в райцентре, которые давно жалуются на низкое качество электроснабжения. Ведь платежи за электроэнергию и есть те средства, на которые генерирующие и сетевые компании своевременно ремонтируют энергообъекты и развивают электроэнергетическую инфраструктуру региона. А получается, что пока кто-то бесплатно пользуется электроэнергией, другим её попросту не хватает.

На сегодняшний день жители Грязинского района за израсходованную электроэнергию не доплатили энергетикам 45,5 млн рублей. Эти средства могли бы получить энергетики для строительства энергообъектов. И судя по инвестиционной программе этого года ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», денег хватило бы на реконструкцию подстанции «Бутырки», от которой зависит надёжность электроснабжения сёл Головщино, Бутырки, Жёлтые пески, Ссёлки, и сразу нескольких садоводческих товариществ, а также высоковольтной линии электропередачи протяжённостью более 3 км в селе Ярлуково Грязинского района.

Впрочем, от коммерческих предприятий и организаций качество электроснабжения в регионе зависит ничуть не меньше, чем от обычных людей. Взять хотя бы «Липецкую ипотечную корпорацию», имеющую репутацию надёжного застройщика микрорайона «Елецкий». Ее долг на сегодня - 5 млн рублей за электроэнергию и 704 тысячи пени за просрочку платежей. Если ипотечная корпорация не вернёт долги, в марте её обесточат. Тем не менее уже сегодня деньги, которые не получают энергетики, могли бы пойти на строительство, например, новой трансформаторной подстанции в Липецке взамен существующей на улице Шевченко. Но часто из-за недостатка финансирования АО «Липецкая городская энергетическая компания» переносит сроки окончания ремонтных и строительных работ различных объектов электроснабжения на несколько лет или вовсе вынуждена сокращать инвестпрограмму.

- Качество энергоснабжения напрямую зависит от ремонтов объектов энергоснабжения - это очевидно. А финансирование ремонтных работ и реконструкция объектов связаны со своевременностью платежей, как населения, так и юридических лиц. Ежегодно нам поступают тысячи жалоб от жителей и организаций. Но пока не изменится ситуация с платежами, средств на новые сети всегда будет недостаточно, - прокомментировал ситуацию Сергей Воробцов, первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК», директор ООО «ГЭСК».

В 2017 году от жителей Липецкой области поступило почти две тысячи жалоб на низкое качество электроснабжения, больше двух сотен обращений в Липецкую энергосбытовую компанию направили предприятия и организации региона. Необходимые работы, благодаря ЛЭСК, были своевременно включены в инвестиционные программы сетевых организаций, надёжность электроснабжения восстановлена. Так, в Задонске в районе станции Патриаршая построили новую линию электропередачи, а в деревне Немерзь заменили старые деревянные опоры. Жителям больше не стоит опасаться за нормальную работу своей бытовой техники. В питомнике МУП «Зеленхоз», расположенном в селе Сенцово Липецкого района решена проблема повышенного напряжения, из-за которой не было возможности запустить станцию полива растений. Только в городе Грязи приняты меры по 96 жалобам на низкое качество электроснабжения. И как говорят энергетики, если бы потребители платили за электроэнергию вовремя, то проблем с надёжностью и качеством её поставки удалось бы избежать.

"PR"

