Депутатов могут обязать раскрывать источники получения доходов

Депутатов Госдумы могут обязать раскрывать источники получения денежных средств в ежегодных декларациях о доходах.

В случае указания парламентариями недостоверных данных, им будут грозить санкции — вплоть до лишения мандата, сообщили «Известиям» в комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев.

Всю информацию о нарушениях специалисты намерены тщательно проверять. По словам экспертов, эффективность проверок необходимо повышать, однако любые инициативы должны быть тщательно продуманы.

В случае указания недостоверной информации планируется вводить ряд ограничений. На сегодняшний день действующее законодательство предусматривает за несоблюдение сроков подачи декларации наказание в виде лишения полномочий. Не исключено, что такая же мера будет ожидать и за другие нарушения. В настоящее время специалисты рассматривают различные предложения с применением широкого спектра санкций.

Как отметили в комиссии, в настоящее время также обсуждается возможность раскрытия депутатами источников доходов их супругов и несовершеннолетних детей (сейчас открыто публикуется только общая сумма и имущество) и предоставлять декларации после начала и после окончания работы в парламенте.

В рамках противодействий коррупции специалисты планируют разработать предложения по реализации рекомендаций комиссии Группы государств против коррупции (Group of States Against Corruption, GRECO) для предоставления возможности профильным комиссиям палат право на самостоятельное проведение проверки деклараций. Данные меры прорабатываются в рамках декларационной кампании, которая продлится до 1 апреля текущего года.