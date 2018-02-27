Общество

сегодня, 13:03

«БелАЗ» намерен обанкротить липецкий завод

8 3358
#банкротство #иск
1
«БелАЗ» намерен обанкротить липецкий завод

В суд подан иск.

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск минского предприятия ОАО «БелАЗ» о банкротстве организации ООО "Авторемонтный завод "Минский дизель". Заявление пока не принято в производство, так что на данном этапе экономического спора не раскрывается причина требования признать липецкое предприятие банкротом.

ООО "Авторемонтный завод "Минский дизель" был зарегистрирован в Липецкой области в 2004 году. Учредителем организации с 2010 года значится физическое лицо. Уставной капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Основной вид деятельности фирмы - техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств.

Заметим, что зарегистрированный в районе Цемзавода «Минский дизель» - частый ответчик по экономическим спорам. Только за последний год в адрес предприятия через Арбитражный суд Липецкой области было направлено шесть исков. В числе прочих, судебное разбирательство с «Минским дизелем» вели судебные приставы и налоговики.
8 3358
#банкротство #иск
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ржунемагу

сегодня, 14:06
В рашке это называется завод,да там работает всего 14 работяг и 40 нахлебников начальников
ответить

Вован

сегодня, 14:05
Рома, а в России и такая зарплата редкость
ответить

гость

сегодня, 13:58
завод) три ямы и всё как говорится люди на пузе делают
ответить

гость

сегодня, 13:56
давно пора
ответить

О

сегодня, 13:43
Колян, точно он из заднеприводных)))
ответить

Рома

сегодня, 13:28
Да в Белоруссии порядок ,хотя зарплаты маленькие 17-18тыс в пересчете на рубли ,но за жкх они платят от 800-1200 руб.зимой
ответить

Колян

сегодня, 13:19
Кенгов, укр что ли? Сразу видно не в России живешь. И в Белоруссии давно не был.
ответить

Кенгов

сегодня, 13:16
У батьки лукаша в Белоруссии порядок,все предприятия работают,дороги как в Германии ,за воровство и убийства сажают,вот порядок так порядок в отличии от царства Вовы путака
ответить

Еще в рубрике

В Липецке состоится конференция филологов
#образование #конференция
1
В Липецке состоится конференция филологов

42 минуты назад

Общество
За федеральные гранты на поддержку проектов благоустройства поборются семь городов области
#благоустройство
За федеральные гранты на поддержку проектов благоустройства поборются семь городов области

сегодня, 14:38

Общество
Сергей Глазьев: «Американские инвесторы доверяют губернатору области»
#Сергей Глазьев #Владимир Путин #Олег Королев
2
Сергей Глазьев: «Американские инвесторы доверяют губернатору области»

сегодня, 14:37

Общество
Бюджет района потратят на покупку седана для чиновников
#тендер #автомобиль
11
Бюджет района потратят на покупку седана для чиновников

сегодня, 13:50

Общество
Роботы - это наше все!
#Олег Королев #админсовет
2
Роботы - это наше все!

сегодня, 13:44

Общество
Липецкая область должна России более трети своего бюджета
#государственный долг #рейтинг
21
Липецкая область должна России более трети своего бюджета

сегодня, 12:28

Общество