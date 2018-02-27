«БелАЗ» намерен обанкротить липецкий завод

В суд подан иск.

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск минского предприятия ОАО «БелАЗ» о банкротстве организации ООО "Авторемонтный завод "Минский дизель". Заявление пока не принято в производство, так что на данном этапе экономического спора не раскрывается причина требования признать липецкое предприятие банкротом.



ООО "Авторемонтный завод "Минский дизель" был зарегистрирован в Липецкой области в 2004 году. Учредителем организации с 2010 года значится физическое лицо. Уставной капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Основной вид деятельности фирмы - техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств.



Заметим, что зарегистрированный в районе Цемзавода «Минский дизель» - частый ответчик по экономическим спорам. Только за последний год в адрес предприятия через Арбитражный суд Липецкой области было направлено шесть исков. В числе прочих, судебное разбирательство с «Минским дизелем» вели судебные приставы и налоговики.