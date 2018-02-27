Общество

сегодня, 12:28

Липецкая область должна России более трети своего бюджета

21 789
#государственный долг #рейтинг
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Липецкая область должна России более трети своего бюджета

Хотя регион и снизил долговую нагрузку.

Эксперты «РИА-Рейтинг» представили данные ежегодного исследования об изменении долговой нагрузки регионов. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2017 года снизился на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей.

Липецкая область оказалась на 23 месте рейтинга. По данным авторов работы регион на 1 января 2018 года должен государству 37,9% своего бюджета. В 2016 году это соотношение достигало 43,6%. Липецкая область сейчас должна 16,4 млрд рублей, или на 7,4% менее, чем в начале 2017 года. Среди регионов Центрального Черноземья показатели лучше, чем у липчан, только у Курской области. Соседний регион должен государственной казне менее 10 млрд рублей.

Абсолютными лидерами рейтинга стали Севастополь и Сахалинская область. Столица Крыма и регион Дальнего Востока ни копейки не должны государству. Аутсайдеры списка — Мордовия, Хакасия, Костромская область, Карелия, Кабардино-Балкария, Орловская и Псковская области. Все перечисленные регионы «ушли в минус», то есть должны госказне более 100% своего годового бюджета.
21 789
#государственный долг #рейтинг
1

Комментарии (21)

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15 минут назад
жопы продолжает увеличиваться. Путин-дно!
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Неавтофанат

сегодня, 14:24
Кто девушку в ресторан ведёт, тот её танцует! Писарь Путин стал премьером и сразу президентом. Потом опять премьером и сознался, что эти годы премьерские были хорошей школой! Т.е. марионетка сидел в президентском кресле 8 лет и до дела его не допускали! Родившиеся в год первого избрания Путина президентом будут голосовать в первый раз. Знают они, сколько раз он лопухнулся даже в известных ему делах. Кто им управляет, какова его степень свободы?
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Володя

сегодня, 14:19
У меня нет никаких долгов хотя что цены в магазинах что жкх просто грабительские а вот государство за90тые делает вид что никому ничего не должно и отдавать не собирается
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Согласен

сегодня, 14:15
моё слово, это дно
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моё слово

сегодня, 13:54
МЫ И ТАК ДО ФИГА ПЛАТИМ ЗА ГАЗ,СВЕТ,НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ,ДОМ,КОТОРЫЙ САМИ ПОСТРОИЛИ.У меня всегда возникает вопрос,зачем Путин прощает долги африканцам и другим народам,а нам платят нищенские пенсии и зарплаты? На эти деньги сейчас невозможно достойно жить,только выживать.Меня раздражают те зомби-дебилы,которые говорят,что Путин поднял Россию с колен.....Я после выборов буду открыто их презирать,если будет платное обучение в школе и платная медицина.Путин-тупик России !
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Гость

сегодня, 13:48
столица Крыма не Севастополь.. грамотеи
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ЭТО Я !

сегодня, 13:29
МЫШКА-НОРУШКА, А ТЕБЕ ИЗВЕСТНО,ЧТО ИМЕННО пУТИН -ПРЕЕМНИК ЕЛЬЦИНА.ЭТО ОН ПРИТАЩИЛ ЭТОГО КИЛЛЕРА ВО ВЛАСТЬ.Вот пусть и отдаёт нам наши вклады,...
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Вот всему обьяснения

сегодня, 13:24
https://cont.ws/@radogar/346721
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Раша страна рабов

сегодня, 13:22
Россия это масквабад ,остальные области должны платить ей дань и молиться на вову п.и его друзей
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Мышка

сегодня, 13:18
ОТДАЙТЕ МОИ ВКЛАДЫ ?, Что ж вы все до Путина докапались ?! справка 1991г. правление Ельцина .
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