Общество
сегодня, 12:28
Липецкая область должна России более трети своего бюджета
21 789
Хотя регион и снизил долговую нагрузку.
Эксперты «РИА-Рейтинг» представили данные ежегодного исследования об изменении долговой нагрузки регионов. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2017 года снизился на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей.
Липецкая область оказалась на 23 месте рейтинга. По данным авторов работы регион на 1 января 2018 года должен государству 37,9% своего бюджета. В 2016 году это соотношение достигало 43,6%. Липецкая область сейчас должна 16,4 млрд рублей, или на 7,4% менее, чем в начале 2017 года. Среди регионов Центрального Черноземья показатели лучше, чем у липчан, только у Курской области. Соседний регион должен государственной казне менее 10 млрд рублей.
Абсолютными лидерами рейтинга стали Севастополь и Сахалинская область. Столица Крыма и регион Дальнего Востока ни копейки не должны государству. Аутсайдеры списка — Мордовия, Хакасия, Костромская область, Карелия, Кабардино-Балкария, Орловская и Псковская области. Все перечисленные регионы «ушли в минус», то есть должны госказне более 100% своего годового бюджета.
Липецкая область оказалась на 23 месте рейтинга. По данным авторов работы регион на 1 января 2018 года должен государству 37,9% своего бюджета. В 2016 году это соотношение достигало 43,6%. Липецкая область сейчас должна 16,4 млрд рублей, или на 7,4% менее, чем в начале 2017 года. Среди регионов Центрального Черноземья показатели лучше, чем у липчан, только у Курской области. Соседний регион должен государственной казне менее 10 млрд рублей.
Абсолютными лидерами рейтинга стали Севастополь и Сахалинская область. Столица Крыма и регион Дальнего Востока ни копейки не должны государству. Аутсайдеры списка — Мордовия, Хакасия, Костромская область, Карелия, Кабардино-Балкария, Орловская и Псковская области. Все перечисленные регионы «ушли в минус», то есть должны госказне более 100% своего годового бюджета.
21 789
Размер
Неавтофанат
Володя
Согласен
моё слово
Гость
ЭТО Я !
Вот всему обьяснения
Раша страна рабов
Мышка