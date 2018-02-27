сегодня, 12:22
Тайская полиция отказалась отпустить под залог российских блогеров
Полиция таиландского города Паттайя отказалась освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и еще восьмерых человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга".
Как отмечается, решение принимал лично начальник городского отдела полиции. Теперь вопрос о залоге может решить только суд, но при этом статус задержанных также изменится - на "арестованных судом, в отношении которых ведется следствие". В этом случае залог будет выше полицейского залога, однако арестанты смогут дожидаться вердикта суда на свободе без возможности покинуть Таиланд и необходимостью отмечаться в суде каждые 12 дней.
Напомним, Кириллов и Вашукевич, более известные как Алекс Лесли и Настя Рыбка, были задержаны накануне вместе с другими россиянами по обвинению в нелегальной трудовой деятельности - они проводили "секс-тренинги" и брали с участников деньги. По тайским законам им грозит два года тюрьмы, штраф в 10 тысяч долларов, депортация из страны и запрет на въезд в Таиланд в течение 10 лет.